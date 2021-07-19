Синоптикиня розповіла, коли відступить спека

Цього тижня спека та дощі чергуватимуться між собою

Дощі найбільш ймовірні на Заході та Півночі України

Вже завтра, 20-го липня, у західних, північних та частині центральних областей України температура повітря знизиться. Про це на сторінці в Facebook написала Наталка Діденко.

За словами синоптикині, у західних областях очікується +22+27 градусів.

У північних областях +25+28 градусів. У центральних областях на Вінниччині +25+27 градусів, на Черкащині +26+29 градусів, у Кропивницькому з районами та на Полтавщині +27+31 градусів, на Дніпропетровщині +29+33 градуси.

У південній частині та у східних областях ще втримається спека, у вівторок передбачається +30+35 градусів.

Дощі найбільш ймовірні на Заході та Півночі України.

У другій половині дня чи вже надвечір грозові дощі досягнуть Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, а також Центру (окрім Дніпропетровщини). Можуть бути якісь локальні - на Харківщині.

Контрасти в зоні фронту, який зумовлює дощі та послаблює спеку — значні, тому місцями можливі сильні зливи, град та шквали!

На Донеччині, Луганщині, на Запоріжжі та в Криму 20-го липня — суха погода.

У Києві у вівторок очікується +26, +27 градусів, а в середу, взагалі, буде стрибок униз до +22+24 градусів! Періодично дощ, гроза.

Діденко наголосила, що серйозна зміна синоптичної ситуації тягне за собою і серйозні наслідки, пов’язані із самопочуттям.

Додамо, що в Управлінні ДСНС Закарпаття повідомили про розчистку дороги, на яку і зійшли два селеві потоки.

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