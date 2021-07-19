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    Синоптикиня розповіла, коли відступить спека

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    Цього тижня спека та дощі чергуватимуться між собою - Синоптикиня розповіла, коли відступить спека
    Цього тижня спека та дощі чергуватимуться між собою
    Фото з відкритих джерел

    Дощі найбільш ймовірні на Заході та Півночі України

    Вже завтра, 20-го липня, у західних, північних та частині центральних областей України температура повітря знизиться. Про це на сторінці в Facebook написала Наталка Діденко.

    За словами синоптикині, у західних областях очікується +22+27 градусів.

    У північних областях +25+28 градусів. У центральних областях на Вінниччині +25+27 градусів, на Черкащині +26+29 градусів, у Кропивницькому з районами та на Полтавщині +27+31 градусів, на Дніпропетровщині +29+33 градуси.

    У південній частині та у східних областях ще втримається спека, у вівторок передбачається +30+35 градусів.

    Дощі найбільш ймовірні на Заході та Півночі України.

    У другій половині дня чи вже надвечір грозові дощі досягнуть Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, а також Центру (окрім Дніпропетровщини). Можуть бути якісь локальні - на Харківщині.

    Контрасти в зоні фронту, який зумовлює дощі та послаблює спеку значні, тому місцями можливі сильні зливи, град та шквали!

    На Донеччині, Луганщині, на Запоріжжі та в Криму 20-го липня суха погода.

    У Києві у вівторок очікується +26, +27 градусів, а в середу, взагалі, буде стрибок униз до +22+24 градусів! Періодично дощ, гроза.

    Діденко наголосила, що серйозна зміна синоптичної ситуації тягне за собою і серйозні наслідки, пов’язані із самопочуттям.

    Додамо, що в Управлінні ДСНС Закарпаття повідомили про розчистку дороги, на яку і зійшли два селеві потоки.

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    Теги: прогноз погоди спека дощ
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    Синоптикиня розповіла, коли відступить спека