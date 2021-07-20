Синоптикиня розповіла про погодні сюрпризи цього тижня

Спека ще затримається завтра на Дніпропетровщині, Херсонщині, в Криму та південному сході

У середу, 21 липня, Україна буде однією з дощовитих та найсвіжіших країн Європи. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко.

Вона повідомила, що грозові дощі, часом сильні зливи, град та шквали охоплять значну частину нашої території.

«Лише крайній південь та Волинь ухиляться від серйозної негоди. Тому вже сьогодні плануйте завтрашній день, подбайте про захист здоров'я від стрибків атмосферного тиску, не легковажте атмосферними процесами – захистіть себе та своє майно, враховуючи прогноз погоди. І якщо минулий дощ пройшов у вас рясно, тихо та із словами «тю, а казали...», то це зовсім не означає, що наступного разу, тобто, завтра, буде так само», – наголосила Діденко.

Температура повітря на Заході, Півночі, у більшості центральних областей України становитиме +22+27 градусів.

За словами Діденко, спека ще затримається завтра на Сході, Дніпропетровщині, Херсонщині, в Криму та південному сході,+30+34 градуси.

У Києві завтра будуть дощі та гримітимуть грози. Можливі шквали та град. Температура повітря знизиться до +20 градусів.

«Сильні зливи та шквали, ймовірно, можуть спровокувати небезпечні наслідки, подумайте, як і на чому краще їхати у справах. Словом, стежимо разом за розвитком цікавої, але непростої синоптичної ситуації», – резюмувала Діденко.

Додамо, що у вівторок, 20 липня, в Києві очікуються грози. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, 19 липня близько 11:30 на Київ насунулась гроза і об 11:45 столицю накрила злива, яка затопила вулиці міста.

Через підтоплення було закрито на вхід і вихід станцію метро «Берестейська» та станцію «Академмістечко».

За даними автодорівців, у Києві за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що дорівнює майже тижневій нормі.

У Києві під час потужної зливи 19 липня повалені та пошкоджені близько 380 дерев.

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