На столичній Оболоні чоловік ледь не отримав кулю в голову за зауваження

Молодик погрожував чоловіку зброєю під час конфлікту в магазині

На столичній Оболоні поліція затримала чоловіка, який під час конфлікту вчинив стрілянину. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на вулиці Героїв Дніпра невідомий кілька разів вистрелив у повітря. На вказану адресу виїхала слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.

57-річний заявник розповів правоохоронцям, що у магазині зробив зауваження чоловіку, який грубо порушував громадський порядок та нецензурно висловлювався. Натомість молодик дістав предмет, схожий на пістолет, та приставив його до голови чоловіка, а далі біля магазину здійснив постріли у повітря. Після чого сів в автомобіль і поїхав у невідомому напрямку.

Потерпілий встиг записати номерний знак автомобіля та передав поліції.

Оперативники встановили власника автівки, місце його проживання і затримали 23-річного фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У нього вилучили предмет, схожий на травматичний пістолет, та направили на експертизу.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Наразі суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, нещодавно уродженець Рівненщини вистрілив у киянина, який вночі зробив зауваження молодикам, аби вони не шуміли під вікнами будинку.

5 грудня при спробі потрапити на територію полігона будівельних та великогабаритних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях у Києві чоловік здійснив кілька пострілів із револьвера Флобера в охоронців.

3 грудня на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі столиці сталася стрілянина. На місці події правоохоронці встановили, що під час з’ясування відносин через неякісне виконання ремонтних робіт між двома місцевими мешканцями розпочалася бійка. У ході конфлікту зловмисник дістав пістолет і здійснив декілька пострілів у сторону опонента. 24-річного киянина з травмою ноги госпіталізували до лікарні.