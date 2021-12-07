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    Стрілянина у Москві: вбивцею виявився російський розвідник

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    Колишній офіцер Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Глазов&nbsp;на прохання надіти маску витягнув зброю та почав стріляти у людей - Стрілянина у Москві: вбивцею виявився російський розвідник
    Колишній офіцер Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Глазов на прохання надіти маску витягнув зброю та почав стріляти у людей
    фото із російських ЗМІ

    Російський розвідник у відставці вбив двох людей

    Причиною стрілянини в багатофункціональному центрі «Рязанський» у Москві стало небажання стрілка надіти маску в закладі. Як повідомляють російські ЗМІ, стрілянину в держустанові влаштував підполковник у відставці Сергій Глазов. Раніше він служив у розвідці.

    За даними видань, колишній військовий відкрив вогонь з переробленого в бойовий травматичного пістолета. Причиною конфлікту стала його відмова надіти маску.

    Стрілка затримав співробітник підрозділу з питань міграції.

    Згідно з інформацією, затриманий Сергій Глазов виявився колишнім армійським підполковником, служив у в/ч 33949. Він застрелив двох: адміністратора Володимира Шешенєва та охоронця Олексія Рузлєва.

    Серед постраждалих є дитина, 10-річна дівчинка. Деякі ЗМІ повідомляли, що вона померла в лікарні, однак потім цю інформацію спростували.

    Вдень 7 грудня стало відомо, що у столиці РФ Москві чоловік відкрив стрілянину в Багатофункціональному центрі (МФЦ «Мої документи»).

    Теги: розвідка Росія стрілянина
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    Стрілянина у Москві: вбивцею виявився російський розвідник