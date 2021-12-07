Стрілянина у Москві: вбивцею виявився російський розвідник
Російський розвідник у відставці вбив двох людей
Причиною стрілянини в багатофункціональному центрі «Рязанський» у Москві стало небажання стрілка надіти маску в закладі. Як повідомляють російські ЗМІ, стрілянину в держустанові влаштував підполковник у відставці Сергій Глазов. Раніше він служив у розвідці.
За даними видань, колишній військовий відкрив вогонь з переробленого в бойовий травматичного пістолета. Причиною конфлікту стала його відмова надіти маску.
Стрілка затримав співробітник підрозділу з питань міграції.
Згідно з інформацією, затриманий Сергій Глазов виявився колишнім армійським підполковником, служив у в/ч 33949. Він застрелив двох: адміністратора Володимира Шешенєва та охоронця Олексія Рузлєва.
Серед постраждалих є дитина, 10-річна дівчинка. Деякі ЗМІ повідомляли, що вона померла в лікарні, однак потім цю інформацію спростували.
Вдень 7 грудня стало відомо, що у столиці РФ Москві чоловік відкрив стрілянину в Багатофункціональному центрі (МФЦ «Мої документи»).