Стрілянина у Москві: вбивцею виявився російський розвідник

Колишній офіцер Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Глазов на прохання надіти маску витягнув зброю та почав стріляти у людей

Російський розвідник у відставці вбив двох людей

Причиною стрілянини в багатофункціональному центрі «Рязанський» у Москві стало небажання стрілка надіти маску в закладі. Як повідомляють російські ЗМІ, стрілянину в держустанові влаштував підполковник у відставці Сергій Глазов. Раніше він служив у розвідці.

За даними видань, колишній військовий відкрив вогонь з переробленого в бойовий травматичного пістолета. Причиною конфлікту стала його відмова надіти маску.

Стрілка затримав співробітник підрозділу з питань міграції.

Згідно з інформацією, затриманий Сергій Глазов виявився колишнім армійським підполковником, служив у в/ч 33949. Він застрелив двох: адміністратора Володимира Шешенєва та охоронця Олексія Рузлєва.

Серед постраждалих є дитина, 10-річна дівчинка. Деякі ЗМІ повідомляли, що вона померла в лікарні, однак потім цю інформацію спростували.

Вдень 7 грудня стало відомо, що у столиці РФ Москві чоловік відкрив стрілянину в Багатофункціональному центрі (МФЦ «Мої документи»).