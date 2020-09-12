У Дніпрі на вулиці прогримів потужний вибух
Здетонував саморобний вибуховий пристрій на основі гранати РГД-5
У п’ятницю, 11 вересня, у Дніпрі пролунав вибух, в результаті постраждав чоловік. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.
Місцевий житель йшов по вулиці в Індустріальному районі Дніпра. В результаті він отримав травми рук та ніг, з якими був госпіталізований до лікарні.
Попередньо відомо, що здетонував саморобний вибуховий пристрій на основі гранати «РГД-5».
За даним фактом слідчими Індустріального відділення поліції Дніпровського ВП вирішується питання про відкриття кримінального провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Поліція вживає заходи для встановлення особи зловмисника та всіх обставин події, внаслідок якої чоловік отримав тілесні ушкодження.
Нагадаємо, на півдні Китаю стався потужний вибух, є постраждалі.
Як повідомлялося, у Тбілісі стався вибух в багатоповерхівці, є постраждалі.