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    У Київському метро знайшли раніше невідомі для науки бактерії

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    У Київському метро знайшли раніше невідомі для науки бактерії
    Фото «Хмарочос»

    У столичному метро виявили від 10% до 80% раніше невідомих для науки геномів

    У Києві проєкт MetaSUB, який досліджує «мікробне населення» станцій метрополітену світу, проаналізував стан столичного метро. Про це повідомив «Хмарочос».

    Вже четвертий рік поспіль вчені 21 червня спускаються в метро з ватяними паличками й ретельно збирають аналізи з лавок, стін, підлоги, поручнів ескалаторів, автоматів для продажу квитків та інших поверхонь. Зібрані з усього світу зразки надходять в лабораторії Нью-Йорка. Там дослідники аналізують генетичний матеріал, який вдалося зібрати.

    В Україні проєкт MetaSUB працює з 2017 року і поки обмежується Києвом. За словами координатора Аліни Фролової з Інституту молекулярної біології та генетики НАНУ, проєкт фактично тримається на волонтерах.

    Так, в дослідженні було виявлено, що від 10% до 80% геномів в зразках зі столичного метро – це мікроорганізми, які не були відомі науці раніше. З відомих науці бактерій в метро приблизно 80% – це мікроорганізми, які живуть на шкірі людини або в її дихальних шляхах і зазвичай не викликають хвороб.

    До речі, на станції метро «Контрактова площа» раніше знайшли геном чумної палички – як і в наземному транспорті Нової Зеландії та Нігерії.

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