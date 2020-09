На півдні Китаю стався потужний вибух: є постраждалі

Рятувальники витягують з-під уламків будівлі постраждалих

Потужний вибух прогримів в п'ятницю, 11 вересня, біля готелю в південному китайському місті Чжухай (провінція Гуандун).

Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.

Надзвичайна подія сталася близько 09:00 за місцевим часом (04:00 за київським).

На місце події виїхали 11 пожежних машин.

Повідомляється, що в районі вибуху утворилися завали, спалахнула пожежа. Рятувальники витягують з-під уламків будівлі постраждалих. Їх точне число поки не повідомляється.

A Hotel In ZhuHai, Guangdong Province, China Blew Up Today As Spectators Gathered For A Closer Look!

pic.twitter.com/JtdDsgFcTp