На півдні Китаю стався потужний вибух: є постраждалі
Рятувальники витягують з-під уламків будівлі постраждалих
Потужний вибух прогримів в п'ятницю, 11 вересня, біля готелю в південному китайському місті Чжухай (провінція Гуандун).
Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.
Надзвичайна подія сталася близько 09:00 за місцевим часом (04:00 за київським).
На місце події виїхали 11 пожежних машин.
Повідомляється, що в районі вибуху утворилися завали, спалахнула пожежа. Рятувальники витягують з-під уламків будівлі постраждалих. Їх точне число поки не повідомляється.
A Hotel In ZhuHai, Guangdong Province, China Blew Up Today As Spectators Gathered For A Closer Look!— Ash (@Ash_Pro1) September 11, 2020
pic.twitter.com/JtdDsgFcTp
BREAKING: Massive explosion at a hotel in #Zhuhai, #China; many inured. pic.twitter.com/W2eCxU9Jev— SV News (@SVNewsAlerts) September 11, 2020
HUGE EXPLOSION IN #ZHUHAI, #CHINA pic.twitter.com/ftsLMpL3eh— SV News (@SVNewsAlerts) September 11, 2020
Незважаючи на перші повідомлення про «численних постраждалих», в лікарню були доставлені три людини з легкими травмами і опіками.
Причина вибуху в даний момент так само не встановлена, інформація про жертви не надходила.