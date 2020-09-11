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    У світі

    На півдні Китаю стався потужний вибух: є постраждалі

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    Поряд з готелем на півдні Китаю стався вибух - На півдні Китаю стався потужний вибух: є постраждалі
    Поряд з готелем на півдні Китаю стався вибух

    Рятувальники витягують з-під уламків будівлі постраждалих

    Потужний вибух прогримів в п'ятницю, 11 вересня, біля готелю в південному китайському місті Чжухай (провінція Гуандун).

    Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.

    Надзвичайна подія сталася близько 09:00 за місцевим часом (04:00 за київським).

    На місце події виїхали 11 пожежних машин.

    Повідомляється, що в районі вибуху утворилися завали, спалахнула пожежа. Рятувальники витягують з-під уламків будівлі постраждалих. Їх точне число поки не повідомляється.

    Незважаючи на перші повідомлення про «численних постраждалих», в лікарню були доставлені три людини з легкими травмами і опіками.

    Причина вибуху в даний момент так само не встановлена, інформація про жертви не надходила.

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