На столичному Подолі чоловіки влаштували бійку зі стріляниною



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Між компаніями відбувся конфлікт, під час якого двоє чоловіків побили інших, погрожували та стріляли з пістолета

Сьогодні, 6 липня, близько 5 години ранку в Подільському районі столиці біля кінотеатру «Жовтень» відбувається бійка зі стріляниною.

Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Очевидці повідомили про бійку зі стріляниною на вулиці Костянтинівській, після чого на місце прибув автопатруль.

Попередньо інспектори з'ясували, що між компаніями відбувся конфлікт, під час якого двоє чоловіків побили інших, погрожували та стріляли з пістолета.

Під час спілкування правоохоронцями чоловіки поводили себе агресивно, вимоги патрульних ігнорували та намагалися вчинити бійку. Патрульні затримали громадян, застосовуючи фізичну силу та кайданки.

На одного з них інспектори склали протоколи за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) та постанову за ч. 1 ст. 178 (розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП. Йому загрожує штраф, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

На місце події працювала слідчо-оперативна група для надання правової кваліфікації діям громадян.

Нагадаємо, вранці 4 липня в Києві, на території літнього майданчика поблизу торговельного центру на вулиці Басейній, відбулася масова бійка зі стріляниною. Внаслідок події постраждало троє осіб. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій із застосуванням зброї.