У центрі Києва сталася масова бійка зі стріляниною (відео)



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Наразі не відомо, що спровокувало конфлікт Фото з соцмереж

Поліція з’ясовує обставини масової бійки зі стріляниною у центрі Києва

Наразі поліція встановлює обставини масової бійки зі стріляниною, яка відбулася сьогодні зранку в центрі Києва. Про це у коментарі УНН повідомила пресофіцер Печерського управління поліції ГУНП у Києві Оксана Тищенко.

На питання, чи дійсно в Києві відбулася масова бійка зі стріляниною, Тищенко відповіла: «Так, наразі встановлюємо всі обставини. Туди виїжджала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції».

Нагадаємо, сьогодні близько 04:00 ранку у центрі Києва невідомі влаштували бійку зі стріляниною. За інформацією очевидців, є потерпілі.

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Наразі не відомо, що спровокувало конфлікт. «Просто натовп молодих людей, які гамселять один одного. Є постраждалі. Сама суть конфлікту невідома», – йдеться в коментарі до відео.

Нагадаємо, на Київщині чоловік стріляв у перехожих, є поранений.

Як повідомлялося, 2 липня у будівлі Департаменту містобудування та архітектури Київської міської держадміністрації сталась бійка.

До слова, у центрі Києва сталася бійка зі стріляниною.

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