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    У Києві чоловік кинувся з мосту на залізничній станції

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    На залізничній станції &laquo;Вишгородська&raquo; загинув чоловік - У Києві чоловік кинувся з мосту на залізничній станції
    На залізничній станції «Вишгородська» загинув чоловік
    Скріншот з відео

    На місці трагедії працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група

    На столичній залізничній станції «Вишгородська» загинув чоловік, який кинувся з мосту.

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    У місті Києві, на залізничній станції «Вишгородська» чоловік викинувся з моста, що веде до станції.

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    У Києві чоловік кинувся з мосту на залізничній станції
    У Києві чоловік кинувся з мосту на залізничній станції
    У Києві чоловік кинувся з мосту на залізничній станції
    У Києві чоловік кинувся з мосту на залізничній станції
    У Києві чоловік кинувся з мосту на залізничній станції
    У Києві чоловік кинувся з мосту на залізничній станції
    У Києві чоловік кинувся з мосту на залізничній станції

    Як розповіли Вартовим Еспресо свідки, чоловік постояв кілька секунд, дивлячись вниз, потім перехтлився і впав з висоти приблизно десяти метрів. На жаль, чоловік (на вигляд приблизно 60-65 років) отримав травми, несумісні з життям, медики лише констатували смерть.

    На місці трагедії працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

    До слова, мешканець Тернополя на обсервації в лікарні скоїв суїцид.

    Нагадаємо, 16 травня у Польщі фахівці з боротьби з кіберзлочинністю затримали громадянина України, який схиляв неповнолітніх до вчинення самогубства. Прокуратура Польщі почала розслідування справи.

    прокуратура Київ смерть розслідування самогубство чоловік
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