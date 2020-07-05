У Києві чоловік кинувся з мосту на залізничній станції



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На залізничній станції «Вишгородська» загинув чоловік Скріншот з відео

На місці трагедії працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група

На столичній залізничній станції «Вишгородська» загинув чоловік, який кинувся з мосту.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

У місті Києві, на залізничній станції «Вишгородська» чоловік викинувся з моста, що веде до станції.

Як розповіли Вартовим Еспресо свідки, чоловік постояв кілька секунд, дивлячись вниз, потім перехтлився і впав з висоти приблизно десяти метрів. На жаль, чоловік (на вигляд приблизно 60-65 років) отримав травми, несумісні з життям, медики лише констатували смерть.

На місці трагедії працюють патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група.

До слова, мешканець Тернополя на обсервації в лікарні скоїв суїцид.

Нагадаємо, 16 травня у Польщі фахівці з боротьби з кіберзлочинністю затримали громадянина України, який схиляв неповнолітніх до вчинення самогубства. Прокуратура Польщі почала розслідування справи.