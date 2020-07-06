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    У Мукачеві з РПГ обстріляли відпочинковий комплекс

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    Вночі у Мукачеві обстріляли будівлю&nbsp;&laquo;Аква сіті&raquo; - У Мукачеві з РПГ обстріляли відпочинковий комплекс
    Вночі у Мукачеві обстріляли будівлю «Аква сіті»

    Момент атаки на комплекс потрапив на відео камер спостереження

    У ніч на понеділок на околиці Мукачева обстріляли відпочинковий комплекс «Аква сіті».

    Це трапилось близько 03:00 години, пише Mukachevo.net

    У будівлю відпочинкового комплексу поцілили з РПГ. Йдеться про відомий комплекс на околиці міста Мукачева – «Аква сіті».

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    У Мукачеві з РПГ обстріляли відпочинковий комплекс
    У Мукачеві з РПГ обстріляли відпочинковий комплекс
    У Мукачеві з РПГ обстріляли відпочинковий комплекс
    У Мукачеві з РПГ обстріляли відпочинковий комплекс
    У Мукачеві з РПГ обстріляли відпочинковий комплекс
    У Мукачеві з РПГ обстріляли відпочинковий комплекс
    У Мукачеві з РПГ обстріляли відпочинковий комплекс
    У Мукачеві з РПГ обстріляли відпочинковий комплекс

    Попередньо, пошкоджено 7-9 скляних панелей самої будівлі та альтанки, які стоять біля будівлі, на одній з альтанок на даху застряг снаряд з РПГ, який не розірвався.

    У мережі вже з'явилось відео з камер спостереження, які зняли сам момент потрапляння снаряду у будівлю комплексу.

    Наразі відомо, що стіляли з відстані в кілька десятків метрів із сусідньої гори. Снаряд влучив спочатку в бесідку поруч із будівлею, а потім влетів в металевий каркас, не залетівши у середину. 

    Нагадаємо, наприкінці червня у Мукачеві посеред вулиці стріляли з автомата. Відомо, що власник автомобіля, на якому пересувався стрілок був встановлений, але він продав автомобіль вже близько року тому.

    Як відомо, 7 лютого, близько 10 ранку на вулиці Сєченова у Мукачеві сталась стрілянина, є поранені. Полія сталася у мікрорайоні Росвигово, ще відомому як Чікаго. Невідомі напали на Артура Пашкуляка, якого пов‘язують із екснардепом Михайлом Ланьом. 

    Ввечері 7 лютого глава МВС Арсен Аваков відправив у Мукачево спецпризначенців і Нацгвардію через стрілянину, внаслідок якої було поранено двоє осіб.

    Згодом  «Главком» писав про спецоперацію на Закарпатті, під час якої було затримано можливих причетних до стрілянини в Мукачеві. Так, в районі контрольного пункту Нижні Ворота спільна група СБУ, прокуратури, ДСР і спецпідрозділу «Корд» затримали два автомобілі з українською реєстрацією і осіб, які в них перебували. 

    Як відомо, суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним у стрілянині в Мукачеві. 


     

    зброя Закарпаття відпочинок стрілянина
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