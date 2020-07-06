У Мукачеві з РПГ обстріляли відпочинковий комплекс



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Вночі у Мукачеві обстріляли будівлю «Аква сіті»

Момент атаки на комплекс потрапив на відео камер спостереження

У ніч на понеділок на околиці Мукачева обстріляли відпочинковий комплекс «Аква сіті».

Це трапилось близько 03:00 години, пише Mukachevo.net.

У будівлю відпочинкового комплексу поцілили з РПГ. Йдеться про відомий комплекс на околиці міста Мукачева – «Аква сіті».

Попередньо, пошкоджено 7-9 скляних панелей самої будівлі та альтанки, які стоять біля будівлі, на одній з альтанок на даху застряг снаряд з РПГ, який не розірвався.

У мережі вже з'явилось відео з камер спостереження, які зняли сам момент потрапляння снаряду у будівлю комплексу.

Наразі відомо, що стіляли з відстані в кілька десятків метрів із сусідньої гори. Снаряд влучив спочатку в бесідку поруч із будівлею, а потім влетів в металевий каркас, не залетівши у середину.

Нагадаємо, наприкінці червня у Мукачеві посеред вулиці стріляли з автомата. Відомо, що власник автомобіля, на якому пересувався стрілок був встановлений, але він продав автомобіль вже близько року тому.

Як відомо, 7 лютого, близько 10 ранку на вулиці Сєченова у Мукачеві сталась стрілянина, є поранені. Полія сталася у мікрорайоні Росвигово, ще відомому як Чікаго. Невідомі напали на Артура Пашкуляка, якого пов‘язують із екснардепом Михайлом Ланьом.

Ввечері 7 лютого глава МВС Арсен Аваков відправив у Мукачево спецпризначенців і Нацгвардію через стрілянину, внаслідок якої було поранено двоє осіб.

Згодом «Главком» писав про спецоперацію на Закарпатті, під час якої було затримано можливих причетних до стрілянини в Мукачеві. Так, в районі контрольного пункту Нижні Ворота спільна група СБУ, прокуратури, ДСР і спецпідрозділу «Корд» затримали два автомобілі з українською реєстрацією і осіб, які в них перебували.

Як відомо, суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним у стрілянині в Мукачеві.



