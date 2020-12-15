На телеканалі «Київ» покажуть головний новорічний концерт столиці

Музичний марафон транслюватиметься в новорічну ніч

Телеканал «Київ» щороку транслював у своєму ефірі виступи українських артистів і музикантів, які організовувало місто на сцені біля головної новорічної ялинки країни. Однак оскільки цього року через пандемію концерти були скасовані, місію їх організації взяв на себе комунальний столичний телеканал і радіо «Київ 98 ФМ». Так було, наприклад, з концертами на День Києва і День Незалежності.

Телеканал «Київ» вирішив не залишати киян без святкового музичного подарунка на новорічні свята. Тому в телецентрі поставили сцену, організували яскраве світлове шоу і запросили зірок українського шоубізнесу – тих, хто давно займає перші сходинки, і молодих, які вже стали дуже популярними. А також записали новорічні привітання ведучих радіо «Київ 98 ФМ» Ігоря Сємьонича і Каті Красніковой, які об'єднують музичні номери в єдиний концерт.

У програмі музичного новорічного марафону кілька пісень від української зірки Руслани Лижичко, гурту «Фіолет», учасника «Голосу країни» Gorim. Харизматичний і романтичний музикант з Грузії Gio, який вже багато років живе і творить в Україні, представив кілька композицій зі свого нового LP-альбому «Higher». Причому, одна пісня в телеефірі прозвучить вперше.

Panchyshyn, який написав музику для заставки програми новин телеканалу «Київ. NewsRoom», виконав три композиції зі свого дебютного альбому «Ти робиш мене краще». Також глядачі почують дві прем'єри у виконанні музиканта з його нового альбому.

Багато музикантів вперше опинилися в новому телецентрі каналу, в який він переїхав в цьому році, тож паралельно їм організували ще й екскурсію. Вони зізналися, що влаштувати концерт фактично в офісному приміщенні їм здалося креативним. Втім, завдяки концертному агентству Smena звук і світло вдалося організувати на вищому рівні.

Трансляція музичного марафону заплановано на новорічну ніч. Початок о 23 годині 31 грудня, а завершиться концерт вже в наступному році - о 2 години ночі 1 січня.

Як повідомлялося, офіційне новорічне святкування в Києві триватиме із 19 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая.

Читайте також: