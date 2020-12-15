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    На телеканалі «Київ» покажуть головний новорічний концерт столиці

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    <p>Святковий концерт записали в телецентрі каналу &laquo;Київ&raquo;</p> - На телеканалі «Київ» покажуть головний новорічний концерт столиці

    Святковий концерт записали в телецентрі каналу «Київ»

    Фото: телеканал «Київ»

    Музичний марафон транслюватиметься в новорічну ніч

    Телеканал «Київ» щороку транслював у своєму ефірі виступи українських артистів і музикантів, які організовувало місто на сцені біля головної новорічної ялинки країни. Однак оскільки цього року через пандемію концерти були скасовані, місію їх організації взяв на себе комунальний столичний телеканал і радіо «Київ 98 ФМ». Так було, наприклад, з концертами на День Києва і День Незалежності.

    Телеканал «Київ» вирішив не залишати киян без святкового музичного подарунка на новорічні свята. Тому в телецентрі поставили сцену, організували яскраве світлове шоу і запросили зірок українського шоубізнесу – тих, хто давно займає перші сходинки, і молодих, які вже стали дуже популярними. А також записали новорічні привітання ведучих радіо «Київ 98 ФМ» Ігоря Сємьонича і Каті Красніковой, які об'єднують музичні номери в єдиний концерт.

    У програмі музичного новорічного марафону кілька пісень від української зірки Руслани Лижичко, гурту «Фіолет», учасника «Голосу країни» Gorim. Харизматичний і романтичний музикант з Грузії Gio, який вже багато років живе і творить в Україні, представив кілька композицій зі свого нового LP-альбому «Higher». Причому, одна пісня в телеефірі прозвучить вперше.

    Panchyshyn, який написав музику для заставки програми новин телеканалу «Київ. NewsRoom», виконав три композиції зі свого дебютного альбому «Ти робиш мене краще». Також глядачі почують дві прем'єри у виконанні музиканта з його нового альбому.

    Багато музикантів вперше опинилися в новому телецентрі каналу, в який він переїхав в цьому році, тож паралельно їм організували ще й екскурсію. Вони зізналися, що влаштувати концерт фактично в офісному приміщенні їм здалося креативним. Втім, завдяки концертному агентству Smena звук і світло вдалося організувати на вищому рівні.

    Трансляція музичного марафону заплановано на новорічну ніч. Початок о 23 годині 31 грудня, а завершиться концерт вже в наступному році - о 2 години ночі 1 січня.

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    На телеканалі «Київ» покажуть головний новорічний концерт столиці
    На телеканалі «Київ» покажуть головний новорічний концерт столиці
    На телеканалі «Київ» покажуть головний новорічний концерт столиці
    На телеканалі «Київ» покажуть головний новорічний концерт столиці

    Як повідомлялося, офіційне новорічне святкування в Києві триватиме із 19 грудня до 19 січня. Святкове засвічення ялинок міста традиційно відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая.

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    Теги: телебачення Київ новорічні свята концерт
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