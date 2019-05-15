Супрун пояснила, кому й коли варто вживати вітамін D



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Брак вітаміну D спостерігається при низці станів, як-от: синдром полікистозних яєчників, біль у м’язах, депресія, деменція і часті застудні захворювання

Вітамін D потрібен і дуже важливий для людини, але слід розуміти, що він не є панацеєю, а великі дози шкодять організму.

Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

«Вітамін D потрібен для засвоєння кальцію в кишківнику та запасання його в кістках. Але це не лише «міцні кістки та зуби». Брак вітаміну D спостерігається при низці станів, як-от: синдром полікистозних яєчників, біль у м’язах, депресія, деменція і часті застудні захворювання. Втомлюваність, погане загоєння ран, випадіння волосся, біль в м’язах також можуть свідчити про брак вітаміну D», - йдеться у пості.

За словами Супрун, перш ніж вживати цей вітамін, важливо розуміти свій стан здоров’я та адекватність харчування.

«Слід лікувати причину цього стану та супутні хвороби, але не просто пити добавки “про всяк випадок". Вітамін D утворюється в шкірі з холестерину під дією ультрафіолету. Але зауважте: більше світла не означає краще - в шкірі спрацьовує механізм зупинки утворення вітаміну D, коли його достатньо. Тобто можна не лежати на пляжі цілий день. Це лише зіпсує шкіру та збільшить ризик меланоми. Достатньо 20-30 хвилин на сонці щодня, щоби отримати необхідну дозу цього вітаміну», - написала Супрун.

Вона зауважила, що людям у північних широтах та взимку вітаміну D може бракувати.

«В цьому випадку передусім його варто отримувати з раціону - печінки тріски, лосося та іншої жирної риби, м’яса, в тому числі печінки та нирок, молочних продуктів та яєць. Їм також можуть прописати і прийом добавок. Вітамін D утворюється також під дією ультрафіолету вищими та нижчими грибами. Зокрема, печерицями, які вирощували під яскравим світлом, та навіть є в шоколаді, якщо какао-боби в’ялилися на сонці», - написала Супрун.

За її словами, хвороби, пов’язані з хронічним запаленням, призводять до зниження рівня вітаміну D в крові.

«Відомо, що добавки вітаміну D та кальцію зменшують ризик переломів в людей, старших за 65 років, жінок в менопаузі та пацієнтів будинків для літніх людей, а також покращують м’язову силу в людей, що відчували слабкість і були на шляху саркопенії (вікової атрофії м’язів). Решта свідчень користі добавок кальцію слабкі та, ймовірно, упереджені», - зазначила Супрун.

Вона підкреслила, що вітамін D не лікує депресію, не зменшує ймовірність розвитку раку та смертність від серцево-судинних хвороб, а одночасне споживання добавок кальцію та вітаміну D істотно збільшує ризик утворення каменів в нирках.

«Норми вітаміну D залежать від віку та стану. Якщо його вам прописали, то скоріш за все рекомендовані дози будуть такі: дітям до трьох років потрібно принаймні 400 одиниць вітаміну на добу, а людям, старшим за 70 років - 800 одиниць, всім іншим - 600. Концентрація вітаміну D в крові має бути не меншою за 25-30 нмоль/л (10–12 нг/мл). Це можна дізнатися завдяки аналізу рівня 25(OH)D-вітаміну», - підсумувала Супрун.