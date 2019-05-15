Де можна буде купатися влітку в Києві (список пляжів)



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Вісім столичних пляжів претендують на престижну нагороду « Блакитний прапор»

Пляжний сезон майже розпочався, і у Києві вже практично все готово для його старту. Офіційно сезон починається після того, як вода в річках і озерах столиці прогрівається до 17 градусів тепла, а пляжі отримують паспорти після лабораторних досліджень.

У 2019 році в місті відкриється новий офіційний пляж – «Троєщина», який раніше був зоною відпочинку. Раніше там можна було засмагати, але купатися не рекомендували. Тепер тут розчистили акваторію, облаштували навіси та зелену зону. Також тут оновлять кабінки для переодягання та встановлять пляжний душ, працюватиме пост охорони, пляжний патруль та медпункт.

До речі, місць, де можна буде позасмагати біля води, також стане більше – до літа планують відкрити 18 таких місць.

У літньому сезоні 2019 року працюватимуть усі пляжі міста, які були доступні киянам і в минулому, 2018 році.

В цілому, в 2019 році планують відкрити 14 пляжів:

Молодіжний (Гідропарк);

Венеція (Гідропарк);

Золотий (Гідропарк);

Дитячий (Гідропарк);

Предмістна Слобідка (Гідропарк);

Центральний (Труханів острів);

Чорторий (затока Десенки, парк «Муромець»);

Вербний (Оболонь, вул. Приозерна, 10А);

Троєщина (затока Десенки, неподалік від вулиці Оноре де Бальзака);

Пуща-Водиця (ставок №8);

Галерний (Корчувате, вул. Набережно-Корчуватська);

Веселка (Микільська слобідка);

Тельбін (Березняки);

Веселка (озеро Радунка, Воскресенка).

Вісім з них претендують на престижну нагороду « Блакитний прапор». До речі, Київ став першим містом, в яких «Блакитний прапор» отримали прісноводні пляжі.

До початку літнього сезону співробітники КП «Плесо» та водолази аварійно-рятувальної служби міста готуються заздалегідь. Так, ще навесні проводиться планове обстеження дна пляжів, звідти прибирають небезпечне сміття, щоб відпочиваючі не травмувалися. На березі також проводять «велике прибирання»: пісок чистять спеціальною технікою, із зелених зон прибирають побутове сміття, встановлюють урни, стаціонарні тапчани для відпочинку, кабінки для переодягання та питні фонтанчики. Крім того, з дерев зрізають засохлі гілки. Також проводиться промивка та дезінфекція водогону та лабораторні дослідження води з нього.

Як повідомлялося, у Києві запрошують охочих до команди муніципальної програми «Пляжний патруль». Саме зараз найбільш оптимальний період, щоб пройти необхідну підготовку та вже у найближчі тижні стати міським пляжним патрульним.

Джерело: Столичний регіон