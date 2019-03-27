У будинку на Подолі сталася велика пожежа (фото)
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На ліквідації пожежі працювали близько 50 вогнеборців
У середу, 27 березня, сталася пожежа у триповерховому житловому будинку на вул. Юрківській, 28 у Подільському районі Києва.
Інформація про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 12:25, повідомляє прес-служба рятувальників.
«По прибуттю на місце події перших пожежно-рятувальних підрозділів було встановлено, що займання сталося в одній із квартир на третьому поверсі з розповсюдженням вогню на дах будівлі. Перекриття будівлі дерев'яні, що зумовило швидке розповсюдження вогню. Крім того, на даху будівлі облаштовано 2-й рівень квартири, в якій розпочалася пожежа, і, за попередніми даними, використовувалась як костел», - розповіли у ДСНС.
О 14:00 пожежу площею 100 кв. м було локалізовано, а о 14:07 – ліквідовано.
На місці події працювало 11 одиниць основної пожежно-рятувальної техніки та близько 50 чоловік особового складу підрозділів ГУ ДСНС України у Києві.
Жертв та потерпілих немає.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
Як повідомлялося, у ніч на середу, 27 березня, сталася пожежа у двоповерховій будівлі ресторану на вулиці Січових Стрільців 82, що у Шевченківському районі столиці.