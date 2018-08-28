На тваринницькій фермі у Київській області сталася велика пожежа (фото)



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Фото: ДСНС Пожежа на тваринницькій фермі

Боротьба з вогнем тривала понад 6 годин

У понеділок, 27 серпня, сталася пожежа у прибудові до ферми ПОСП «Рось» у селі Бовкун Таращанського району Київської області. Повідомлення про загоряння надійшло до оперативно-диспетчерської служби Таращанського району о 14:14, інформує прес-служба Головного управління ДСНС у Київській області.

До місця виклику було терміново направлено рятувальників 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тараща, 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Рокитне, 13-ї ДПРЧ м. Богуслав, 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Біла Церква, 8-ї ДПРЧ смт Ставище та ПСО с. Степок.

На місці пожежі було встановлено, що горить крівля прибудови тваринницької ферми на площі 288 кв. м.

Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що господар підприємства додатково зберігав 20 т тюкованої соломи, складеної біля даного приміщенні і пожежа швидко набирала обертів.

Пожежу було локалізовано о 15:05 та повністю ліквідовано о 20:44.

На пожежі працювало 5 одиниць техніки та 28 чоловік особового складу ДСНС.

Внаслідок пожежі вдалося врятувати 60 голів великої рогатої худоби.

Пожежею знищено 20 тонн тюкованої соломи та перекриття прибудови на площі 288 кв. м.

Причина пожежі встановлюється.