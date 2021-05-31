В Україні з’явиться президентський університет: кого він навчатиме
Зеленський підписав указ про створення президентського університету
Президент України Володимир Зеленський анонсував створення президентського університету у Києві. Він підписав відповідний указ 31 травня.
Зеленський під час форуму «Україна 30» розповів, що в навчальному закладі будуть навчати людей «виконувати завдання для захисту держави».
«В Україні буде створено президентський університет – це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього», – заявив президент.
Новий університет має, за словами президента, готувати зокрема:
- спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки;
- спеціалістів зі штучного інтелекту;
- спеціалістів із нанотехнологій;
- спеціалістів з аерокосмічних технологій;
- спеціалістів з енергетичних технологій;
- спеціалістів із біотехнологій.
«Наша мета – найкращі умови, найкращі викладачі, найкращі учні з усієї України, які будуть навчатися безкоштовно, а потім працювати в державі. Працювати тут. Реалізовуватися тут, в Україні, на благо нашої держави. На захист кожного українця», – зазначив Зеленський.
Додамо, в університеті планують навчати безкоштовно, а потім студенти будуть займати державні посади.