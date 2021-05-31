В Україні з’явиться президентський університет: кого він навчатиме

За словами президента, в університеті будуть навчати людей «виконувати завдання для захисту держави»

Зеленський підписав указ про створення президентського університету

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення президентського університету у Києві. Він підписав відповідний указ 31 травня.

Зеленський під час форуму «Україна 30» розповів, що в навчальному закладі будуть навчати людей «виконувати завдання для захисту держави».

«В Україні буде створено президентський університет – це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього», – заявив президент.

Новий університет має, за словами президента, готувати зокрема:

спеціалістів з інформаційної та кібербезпеки;

спеціалістів зі штучного інтелекту;

спеціалістів із нанотехнологій;

спеціалістів з аерокосмічних технологій;

спеціалістів з енергетичних технологій;

спеціалістів із біотехнологій.

«Наша мета – найкращі умови, найкращі викладачі, найкращі учні з усієї України, які будуть навчатися безкоштовно, а потім працювати в державі. Працювати тут. Реалізовуватися тут, в Україні, на благо нашої держави. На захист кожного українця», – зазначив Зеленський.

Додамо, в університеті планують навчати безкоштовно, а потім студенти будуть займати державні посади.

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