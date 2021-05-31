Президентський університет планують звести на ВДНГ: що відомо про проєкт

Вартість будівництва університету оцінюють у понад 7 млрд грн

Будівництво президентського університету передбачено на території державного «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ). Про це повідомив на прес-конференції під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Освіта і наука» міністр освіти і науки Сергей Шкарлет.

«Територіально локація – це 16 гектарів на ВДНГ... Загалом розвиток президентського університету спільно з біокластером і біоклінікою є логічним завершенням просторового розвитку території ВДНГ, для того, щоб студенти мали можливість користуватися всіма об'єктами інфраструктури одночасно», – сказав він.

Згідно з представленою концепцією, територія університету займатиме 16 га, загальна площа забудови – 25,8 тис. кв. м.

На території закладу розміщуватимуться 11 кампусів, серед яких п'ять профільних наукових кампусів, адміністративний корпус, апарт-готель для студентів, апарт-готель для педагогів, лікарня, дипломатична служба і корпус з офісами іноземних компаній.

Міністр зазначив, що реалізація концепту впродовж трьох років із підготовкою документації, новим будівництвом, первинним необхідним обладнанням коштуватиме 7,2 млрд грн.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував створення президентського університету у Києві. Він підписав відповідний указ 31 травня.

Раніше повідомлялося, що на території ВДНГ починаються роботи з облаштування урбан-парку. Цей простір буде призначений для занять спортом, зокрема вуличними культурами, та проведення заходів.

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике будівництво».

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