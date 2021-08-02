Тропіки в Києві. На ВДНГ відкривається оновлена оранжерея (фото)

Поки що в певні дні оранжерея буде недоступна для відвідування

Задля безпеки рослин у приміщенні оранжереї може перебувати лімітована кількість відвідувачів

У понеділок, 2 серпня, на столичному ВДНГ відкривається оновлена після реконструкції оранжерея. Про це повідомляється на сторінці ВДНГ у Facebook.

«Локації на багато років довелося забути про безперервний потік гостей. Але тепер прийшов час налагодити цей процес і зробити так, щоб усім було максимально комфортно й затишно в наших тропіках», – йдеться в повідомленні.

ВДНГ оголошуємо так званий pre-opening. У цей період ще буде завершуватися частина робіт в оранжереї.

Тому в певні дні оранжерея буде недоступна для відвідування, в інші – починатиме/завершуватиме роботу не у стандартний час.

Розклад роботи в серпні:

2, 3, 4, 8, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28 серпня: 10:00 – 20:00.

13, 18 серпня: 10:00 – 17:00.

20, 22, 30 серпня: 13:00 – 20:00.

Зазначається, що одночасно у приміщенні оранжереї може перебувати лімітована кількість відвідувачів (до 10 осіб) – це робиться задля безпеки рослин.

Вартість відвідування на період pre-opening-режиму: 40 грн.

Скляна оранжерея ВДНГ розташована справа від центрального входу, серед садів. Її збудували у 1958 році. Тут вирощують фейхоа, мандарини, пальми, лимони. Ззовні фасад обріс плющем, тут часто знімають фільми та проводять фотосесії.

За роки занепаду «Експоцентру» оранжерея не мала належного догляду і знаходилась у напівзруйнованому стані.

Під час реконструкції зробили нову систему опалення, утеплили скління (для зниження втрати тепла), відновили каналізацію та створили вбиральні для відвідувачів.