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    Тропіки в Києві. На ВДНГ відкривається оновлена оранжерея (фото)

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    Поки що в&nbsp;певні дні оранжерея буде недоступна для відвідування - Тропіки в Києві. На ВДНГ відкривається оновлена оранжерея (фото)
    Поки що в певні дні оранжерея буде недоступна для відвідування
    Фото: ВДНГ

    Задля безпеки рослин у приміщенні оранжереї може перебувати лімітована кількість відвідувачів

    У понеділок, 2 серпня, на столичному ВДНГ відкривається оновлена після реконструкції оранжерея. Про це повідомляється на сторінці ВДНГ у Facebook.

    «Локації на багато років довелося забути про безперервний потік гостей. Але тепер прийшов час налагодити цей процес і зробити так, щоб усім було максимально комфортно й затишно в наших тропіках», – йдеться в повідомленні.

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    Тропіки в Києві. На ВДНГ відкривається оновлена оранжерея (фото)
    Тропіки в Києві. На ВДНГ відкривається оновлена оранжерея (фото)
    Тропіки в Києві. На ВДНГ відкривається оновлена оранжерея (фото)
    Тропіки в Києві. На ВДНГ відкривається оновлена оранжерея (фото)
    Тропіки в Києві. На ВДНГ відкривається оновлена оранжерея (фото)

    ВДНГ оголошуємо так званий pre-opening. У цей період ще буде завершуватися частина робіт в оранжереї.

    Тому в певні дні оранжерея буде недоступна для відвідування, в інші – починатиме/завершуватиме роботу не у стандартний час.

    Розклад роботи в серпні:

    • 2, 3, 4, 8, 12, 23, 24, 25, 26, 27, 28 серпня: 10:00 – 20:00.
    • 13, 18 серпня: 10:00 – 17:00.
    • 20, 22, 30 серпня: 13:00 – 20:00.

    Зазначається, що одночасно у приміщенні оранжереї може перебувати лімітована кількість відвідувачів (до 10 осіб) – це робиться задля безпеки рослин.

    Вартість відвідування на період pre-opening-режиму: 40 грн.

    Скляна оранжерея ВДНГ розташована справа від центрального входу, серед садів. Її збудували у 1958 році. Тут вирощують фейхоа, мандарини, пальми, лимони. Ззовні фасад обріс плющем, тут часто знімають фільми та проводять фотосесії.

    За роки занепаду «Експоцентру» оранжерея не мала належного догляду і знаходилась у напівзруйнованому стані.

    Під час реконструкції зробили нову систему опалення, утеплили скління (для зниження втрати тепла), відновили каналізацію та створили вбиральні для відвідувачів.

    Теги: Київ виставка реконструкція рослини
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    Тропіки в Києві. На ВДНГ відкривається оновлена оранжерея (фото)