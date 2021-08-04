Спортивний кластер на ВДНГ розкинеться на 22 га

На більшість локацій в урбан-парку на ВДНГ вхід буде вільним

Урбан-парк на ВДНГ облаштують на 11 гектарах території. Про це повідомили в програмі «Київ. NewsRoom» телеканалу «Київ».

24 серпня на ВДНГ відкриють першу частину масштабної спортивної зони просто неба. На 11 гектарах території будуть і бігові доріжки, і майданчики для занять. Також там проводитимуть йогу, фітнес, кросфіт тощо.

З’явиться й спортивна зала просто неба з тренажерами для силових і кардіо-тренувань. Окрім цього, організатори обіцяють поставити столи для тенісу, облаштувати басейн із трампліном, зони для баскетболу та волейболу, а також скейт-парк.

Вхід на більшість локацій буде вільним.

Директорка компанії з трансформації міських просторів Вікторія Тітова розповіла, що загалом спортивний кластер на ВДНГ охопить 22 гектари.

«Зазвичай на такий проєкт потрібно близько року, щоб розробити грамотну концепцію, проєктні роботи, побудувати його. Ми ж почали в лютому 2021-го й зараз до Дня Незалежності буде готова перша фаза – 11 гектарів. Це не лише урбан-парк, а й багато вільних майданчиків», – зазначила вона.

Цікаво, що ця спортивна локація буде доступною в усі пори року. За її станом доглядатимуть спеціалісти ВДНГ.

До Дня Незалежності обіцяють, зокрема, відкрити: найбільший в Україні скейт-парк, різні майданчики для ігор із м’ячем, місця для танців, воркаут-тренажери, тренажери для людей із інвалідністю, скеледром, паркур-зона, публічний простір у лісі з місцями для йоги, для дітей, для відпочинку та різних заходів, бігову доріжка в лісі довжиною 3,5 км.

«Варто розуміти, що на ВДНГ вже є багато людей, які там займаються спортом. ВДНГ займається зазвичай облаштуванням локацій та доглядом за ними. Водночас тренери, які тренують людей, можуть самостійно збирати свої клуби й займатися на цій території», – пояснила Тітова.

Важливо, що всі локації, які стануть доступними в День Незалежності, – вільні для відвідування.

Тітова також зазначила, що наразі важко сказати точну дату, коли відкриють другу частину кластера, адже там передбачені басейни, на будівництво яких йде чимало часу.

Раніше повідомлялося, що незабаром на ВДНГ відкриється урбан-парк, який стане частиною майбутнього спортивного кластера.

2 серпня на столичному ВДНГ відкрилася оновлена після реконструкції оранжерея.

Раніше президент Володимир Зеленський оголосив про створення Президентського університету, який готуватиме «людей майбутнього», та підписав відповідний указ. Будівництво президентського університету передбачено на території державного «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ). Вартість будівництва університету оцінюють у понад 7 млрд грн.



