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    На Відрадному згорів гараж разом із мотоциклом (фото)

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    У гаражі згорів мотоцикл, генератор та інші речі господарів - На Відрадному згорів гараж разом із мотоциклом (фото)
    У гаражі згорів мотоцикл, генератор та інші речі господарів
    Фото: ДСНС

    Вогнем було охоплено двоповерховий гараж

    26 серпня ввечері сталась пожежа в гаражі на вул. Козелецькій, 22 у Святошинському районі столиці (місцевість Відрадний). Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місці рятувальники встановили, що пожежа сталася у приватному двоповерховому гаражі.

    Вогнеборці майже за годину ліквідували пожежу на площі 60 кв. м.

    Внаслідок пожежі було знищено 30 кв. м покрівлі, мотоцикл «Ява», генератор, а також інструменти та особисті речі господарів.

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    На Відрадному згорів гараж разом із мотоциклом (фото)
    На Відрадному згорів гараж разом із мотоциклом (фото)
    На Відрадному згорів гараж разом із мотоциклом (фото)

    На місці події працювало дві одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину пожежі встановить слідство.

    Нагадаємо, 25 серпня пізно ввечері на вул. Григоренка у Дарницькому районі столиці сталась пожежа у приватному будинку.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники мотоцикл
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    На Відрадному згорів гараж разом із мотоциклом (фото)