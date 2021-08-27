На Відрадному згорів гараж разом із мотоциклом (фото)

У гаражі згорів мотоцикл, генератор та інші речі господарів

Вогнем було охоплено двоповерховий гараж

26 серпня ввечері сталась пожежа в гаражі на вул. Козелецькій, 22 у Святошинському районі столиці (місцевість Відрадний). Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці рятувальники встановили, що пожежа сталася у приватному двоповерховому гаражі.

Вогнеборці майже за годину ліквідували пожежу на площі 60 кв. м.

Внаслідок пожежі було знищено 30 кв. м покрівлі, мотоцикл «Ява», генератор, а також інструменти та особисті речі господарів.

На місці події працювало дві одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 10 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причину пожежі встановить слідство.

Нагадаємо, 25 серпня пізно ввечері на вул. Григоренка у Дарницькому районі столиці сталась пожежа у приватному будинку.