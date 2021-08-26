У палаючому будинку на Київщині рятувальники виявили тіла двох людей

Особи загиблих під час пожежі встановлюються правоохоронцями

У ніч на четвер, 26 серпня, сталась пожежа у житловому будинку в с. Мотижин поблизу Макарова на Київщині. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби 2:20. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місці пожежі рятувальники встановили, що горить житловий будинок по всій площі.

Під час розбору конструкцій було виявлено тіла двох загиблих, особи яких встановлюються.

Пожежу локалізовано о 04:00 та повністю ліквідовано о 07:17.

Над ліквідацією пожежі працювало дві одиниці техніки та п’ять чоловік особового складу ДСНС.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, 25 серпня пізно ввечері на Позняках спалахнув приватний житловий будинок. За словами очевидців, на місці інциденту було чути вибухи.

Пізніше столичні рятувальники повідомили, що пожежа виникла на території приватної садиби в одноповерховому житловому будинку на площі 100 кв. м. Вогнеборці за годину ліквідували загорання.

У ніч на 17 серпня сталося загорання квартири у селищі Гостомель, що під Києвом. Під час пожежі загинула літня жінка, а дівчина потрапила до реанімації.

У липні в с. Горенка Гостомельської об’єднаної територіальної громади від удару блискавки загорівся будинок.

Наприкінці червня у селі Білогородка Бучанського району на Київщині блискавка влучила у триповерховий житловий будинок, у результаті чого він зайнявся.



