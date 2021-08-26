Мешканці будинку у Броварах, де сталась масштабна пожежа, досі без газу

Із будинку відселені лише мешканці квартири, що згоріла вщент

Жителі п’ятиповерхівки на вул. Гагаріна, 11 у Броварах, де 20 серпня сталась масштабна пожежа, досі лишаються без газу, але вже зі світлом. Дах будівлі перекрили рубероїдом, щоби запобігти підтопленням через дощі. Згорілі конструкції демонтували і вивезли. Наслідки пожежі продовжують ліквідовувати, одночасно рахуючи збитки. Про це розповідають чиновники Броварської громади, повідомляє «Трибуна-Бровари».

Енергопостачання не відновлено лише у квартирі, де сталося займання. Це помешкання вигоріло вщент, розповіла заступниця начальниці управління ЖКГ Оксана Семеник під час оперативної наради за участі міського голови.

За її словами, відновити газопостачання не вдається, оскільки частина мешканців будинку вдома відсутня.

Внаслідок пожежі та її ліквідації підтоплено квартири, пошкоджено вікна та балкони, антени, кондиціонери. Станом на 25 серпня було складено 64 акти обстежень. Серед них у 29 випадках наявні пошкодження як зовнішні, так і внутрішні.

Протягом вихідних із будинку демонтували всі залишки покрівлі, зачистили від сажі перекриття і «закатали» одним шаром рубероїду покрівлю (2 тис. кв. м), щоби дощ не заливав помешкання. Також комунальники частково прочистили вентиляційні канали.

Із будинку відселили лише двох осіб зі знищеної вогнем квартири. Їх поселили в готелі «Спорт».

26 серпня відбудеться сесія Броварської міської ради. Однак, питання щодо виділення коштів у зв’язку з пожежею на вул. Гагаріна, 11 не розглядатиметься. Утім, як зазначив «Трибуні» міський голова Ігор Сапожко, кошти однозначно виділятимуть. Але пізніше, адже зараз працює комісія, яка визначає розміри збитків і суми необхідних компенсацій для мешканців. Лише після цього підіб’ють підсумки. Тоді влада скличе позачергову сесію та виділить необхідну суму. Виплати для всіх потерпілих будуть різними.

Зі слів Сапожка, наразі також вирішують питання з облаштуванням даху.

Нагадаємо, 20 серпня у Броварах сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці. Через займання квартири на останньому поверсі вогонь перекинувся на весь дах будинку.