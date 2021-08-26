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    Нічна пожежа на Позняках: рятувальники повідомили подробиці (фото)

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    Вогонь охопив будинок площею 100 кв. м - Нічна пожежа на Позняках: рятувальники повідомили подробиці (фото)
    Вогонь охопив будинок площею 100 кв. м
    Фото: ДСНС

    Рятувальники за годину ліквідували пожежу в будинку

    25 серпня о 21:42 на вул. Григоренка у Дарницькому районі столиці сталась пожежа у приватному будинку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце події було направлено рятувальників 24 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла на території приватної садиби в одноповерховому житловому будинку на площі 100 кв. м.

    О 22:29 рятувальники локалізували пожежу, а о 22:58 – ліквідували.

    До гасіння пожежі було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

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    Нічна пожежа на Позняках: рятувальники повідомили подробиці (фото)
    Нічна пожежа на Позняках: рятувальники повідомили подробиці (фото)

    Раніше у соцмережах повідомили, що на Позняках спалахнув приватний житловий будинок. За словами очевидців, на місці інциденту було чути вибухи.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    Нічна пожежа на Позняках: рятувальники повідомили подробиці (фото)