Нічна пожежа на Позняках: рятувальники повідомили подробиці (фото)

Рятувальники за годину ліквідували пожежу в будинку

25 серпня о 21:42 на вул. Григоренка у Дарницькому районі столиці сталась пожежа у приватному будинку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце події було направлено рятувальників 24 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла на території приватної садиби в одноповерховому житловому будинку на площі 100 кв. м.

О 22:29 рятувальники локалізували пожежу, а о 22:58 – ліквідували.

До гасіння пожежі було залучено три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується.

Раніше у соцмережах повідомили, що на Позняках спалахнув приватний житловий будинок. За словами очевидців, на місці інциденту було чути вибухи.