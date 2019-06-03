На Видубичах почали будувати платформу для бориспільського експреса (фото)



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Реконструкція залізничної станції «Видубичі» Фото: Євген Кравцов, Facebook

Роботи мають завершитися до кінця 2019 року

Розпочалася реконструкція залізничної станції «Видубичі» для облаштування на ній зупинки швидкісного поїзда «Kyiv Boryspil Express», що курсує між станціями Київ-Пасажирський та Бориспіль-Аеропорт. Про це повідомив керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

«На Видубичах почали будувати платформу для зупинки Kyiv Boryspil Express. Видубичі уже зараз демонструють ріст пасажиропотоку і є потужним транспортним хабом столиці. Укрзалізниця хоче створити єдиний логістичний простір. Експреси до аеропорту будуть не лише робити зупинку на станції, а й інтегровані з автовокзалом і мати вихід до метро», - написав він.

За словами Кравцова, роботи мають завершитися до кінця 2019 року.

Нагадаємо, сполучення між Києвом та Міжнародним аеропортом «Бориспіль» Укрзалізниця відкрила 30 листопада 2018 року. Відтоді вже не раз ламалися потяги експреса.

Експрес функціонує в режимі 24/7 та щодоби здійснює 27 рейсів. Із графіком курсування поїзда можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці.

Квитки на експрес можна придбати в кіосках самообслуговування, які розміщені на конкорсі над 14-ою колією на вокзалі в Києві. Для придбання квитка за готівковий розрахунок організовані дві спеціальні каси на Центральному та Південному вокзалах. В аеропорту «Бориспіль» квитки можна придбати в касах та терміналах, що розташовані на вході до залізничної платформи. На станції Дарниця квитки можна придбати в касі № 2. Вартість квитка – 80 грн.

«Укрзалізниця» продовжує збільшувати кількість подвоєних складів поїзда на маршруті Київ — аеропорт «Бориспіль» у пікові години.

Як відомо, перший здвоєний склад поїзда на маршруті Київ — аеропорт «Бориспіль» курсує з 10 травня 2019 року. Повідомлялося, що подвоєний склад потягів буде використовуватися для перевезення пасажирів в/з аеропорту в пікові години.