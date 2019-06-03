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    На Видубичах почали будувати платформу для бориспільського експреса (фото)

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    <span lang="UK">Реконструкція залізничної станції &laquo;Видубичі&raquo;&nbsp;</span> - На Видубичах почали будувати платформу для бориспільського експреса (фото)
    Реконструкція залізничної станції «Видубичі» 
    Фото: Євген Кравцов, Facebook

    Роботи мають завершитися до кінця 2019 року

    Розпочалася реконструкція залізничної станції «Видубичі» для облаштування на ній зупинки швидкісного поїзда «Kyiv Boryspil Express», що курсує між станціями Київ-Пасажирський та Бориспіль-Аеропорт. Про це повідомив керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов на своїй сторінці у Facebook.

    «На Видубичах почали будувати платформу для зупинки Kyiv Boryspil Express. Видубичі уже зараз демонструють ріст пасажиропотоку і є потужним транспортним хабом столиці. Укрзалізниця хоче створити єдиний логістичний простір. Експреси до аеропорту будуть не лише робити зупинку на станції, а й інтегровані з автовокзалом і мати вихід до метро», - написав він.

    За словами Кравцова, роботи мають завершитися до кінця 2019 року.

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    На Видубичах почали будувати платформу для бориспільського експреса (фото)
    На Видубичах почали будувати платформу для бориспільського експреса (фото)
    Фото: Євген Кравцов, Facebook

    Нагадаємо, сполучення між Києвом та Міжнародним аеропортом «Бориспіль» Укрзалізниця відкрила 30 листопада 2018 року. Відтоді вже не раз ламалися потяги експреса.

    Експрес функціонує в режимі 24/7 та щодоби здійснює 27 рейсів. Із графіком курсування поїзда можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці.

    Квитки на експрес можна придбати в кіосках самообслуговування, які розміщені на конкорсі над 14-ою колією на вокзалі в Києві. Для придбання квитка за готівковий розрахунок організовані дві спеціальні каси на Центральному та Південному вокзалах. В аеропорту «Бориспіль» квитки можна придбати в касах та терміналах, що розташовані на вході до залізничної платформи. На станції Дарниця квитки можна придбати в касі № 2. Вартість квитка – 80 грн.

    «Укрзалізниця» продовжує збільшувати кількість подвоєних складів поїзда на маршруті Київ — аеропорт «Бориспіль» у пікові години.

    Як відомо, перший здвоєний склад поїзда на маршруті Київ — аеропорт «Бориспіль» курсує з 10 травня 2019 року. Повідомлялося, що подвоєний склад потягів буде використовуватися для перевезення пасажирів в/з аеропорту в пікові години.

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