До «Борисполя» курсуватимуть уже три подвоєні експреси



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На маршруті Київ — аеропорт «Бориспіль» спостерігається зростання попиту пасажирів

«Укрзалізниця» продовжує збільшувати кількість подвоєних складів поїзда на маршруті Київ — аеропорт «Бориспіль» у пікові години. Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зокрема, з 15 травня на зазначеному маршруті курсуватимуть уже три таких поїзди Kyiv Boryspil Express.

Як відомо, перший здвоєний склад поїзда на маршруті Київ — аеропорт «Бориспіль» курсує з 10 травня 2019 року. Повідомлялося, що подвоєний склад потягів буде використовуватися для перевезення пасажирів в/з аеропорту в пікові години.

Загалом експреси на цьому маршруті перевезли вже понад 300 тисяч пасажирів, і попит постійно зростає.

Раніше очільник «Укралізниці» Євген Кравцов заявив, що Бориспільський експрес чекають «позитивні зміни». За його словами, «Укрзалізниця» готує нові вагони для експреса.

Нагадаємо, сполучення між Києвом та Міжнародним аеропортом «Бориспіль» Укрзалізниця відкрила 30 листопада 2018 року. Відтоді вже не раз ламалися потяги експреса.

Експрес функціонує в режимі 24/7 та щодоби здійснює 27 рейсів. Із графіком курсування поїзда можна ознайомитися на сайті Укрзалізниці.

Квитки на експрес можна придбати в кіосках самообслуговування, які розміщені на конкорсі над 14-ою колією на вокзалі в Києві. Для придбання квитка за готівковий розрахунок організовані дві спеціальні каси на Центральному та Південному вокзалах. В аеропорту «Бориспіль» квитки можна придбати в касах та терміналах, що розташовані на вході до залізничної платформи. На станції Дарниця квитки можна придбати в касі № 2. Вартість квитка – 80 грн.