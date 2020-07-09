Комунальники чистять Русанівський канал у Києві спецкомбайном (фото, відео)



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Зібрані на Русанівському каналі водорослі комунальники скидають на берег Фото: Олександр Груздєв

Кияни засуджують дії комунальники, адже знищується вища водна рослинність

Працівники комунального підприємства «Плесо» проводять розчистку Русанівського каналу від водоростей.

Роботи тривають вже другий день, повідомляє кореспондент «Главкома».

Розчистка ведеться спеціальним сучасним канадським комбайном Aquamarine, інформує «Плесо».

Кияни засуджують такі дії комунальників. На їх думку, таким чином знищується вища водна рослинність: глечики жовтi, кушир та горiх водяний. Про це мешканці пишуть у коментарях на сторінці КП «Плесо» у Facebook.

До слова, останнім часом мешканці Києва та ЗМІ звертаються до комунального підприємства «Плесо» із інформацією про скиди забруднюючих хімічних речовин в акваторію Русанівської протоки та Русанівського каналу в Дніпровському районі Києва.

У Київводоканалі повідомили, що фахівцями розробляється проєкт реконструкції Деснянської водопровідної станції, розташованої на проспекті Алішера Навої, 1. Розпочати роботи Київводоканал планує у 2020 році. Орієнтовний термін виконання робіт за умови належного фінансування становить 19 місяців. Основною метою проекту є будівництво очисних споруд промивних вод із впровадження технології їх очищення та знезараження з подальшим використанням у технологічному (замкненому) циклі, що дасть змогу повністю ліквідувати скидання стоків Деснянської водопровідної станції «Київводоканалу» в Русанівську протоку.