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    Комунальники чистять Русанівський канал у Києві спецкомбайном (фото, відео)

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    Зібрані на Русанівському каналі водорослі комунальники скидають на берег - Комунальники чистять Русанівський канал у Києві спецкомбайном (фото, відео)
    Зібрані на Русанівському каналі водорослі комунальники скидають на берег
    Фото: Олександр Груздєв

    Кияни засуджують дії комунальники, адже знищується вища водна рослинність

    Працівники комунального підприємства «Плесо» проводять розчистку Русанівського каналу від водоростей.

    Роботи тривають вже другий день, повідомляє кореспондент «Главкома».

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    Комунальники чистять Русанівський канал у Києві спецкомбайном (фото, відео)
    Комунальники чистять Русанівський канал у Києві спецкомбайном (фото, відео)

    Розчистка ведеться спеціальним сучасним канадським комбайном Aquamarine, інформує «Плесо».

    Кияни засуджують такі дії комунальників. На їх думку, таким чином знищується вища водна рослинність: глечики жовтi, кушир та горiх водяний. Про це мешканці пишуть у коментарях на сторінці КП «Плесо» у Facebook.

    До слова, останнім часом мешканці Києва та ЗМІ звертаються до комунального підприємства «Плесо» із інформацією про скиди забруднюючих хімічних речовин в акваторію Русанівської протоки та Русанівського каналу в Дніпровському районі Києва.

    У Київводоканалі повідомили, що фахівцями розробляється проєкт реконструкції Деснянської водопровідної станції, розташованої на проспекті Алішера Навої, 1. Розпочати роботи Київводоканал планує у 2020 році. Орієнтовний термін виконання робіт за умови належного фінансування становить 19 місяців. Основною метою проекту є будівництво очисних споруд промивних вод із впровадження технології їх очищення та знезараження з подальшим використанням у технологічному (замкненому) циклі, що дасть змогу повністю ліквідувати скидання стоків Деснянської водопровідної станції «Київводоканалу» в Русанівську протоку.

    Київ Русанівка благоустрій водойма
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