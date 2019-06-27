На залізниці під Києвом через негоду стався збій: електрички затримуються



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У мережі на залізниці виникли проблеми з енергопостачанням та не працюють пристрої автоблокування

Через погодні умови, що призвели до збоїв у енергопостачанні, поблизу станції Біличі на Київщині затримуються в дорозі деякі поїзди коростенського напрямку.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«На зазначеному напрямку через грозу в мережі виникли проблеми з енергопостачанням та не працюють пристрої автоблокування. Швидкість поїздів, що курсують ділянкою, не перевищує 25 км/год», - йдеться в повідомленні.

У зв’язку із цим у дорозі затримуються:

майже на 2 години приміські поїзди №6618, №6620, №6622, №6624 Тетерів — Київ,

більш ніж на 2 години — №6613 Київ – Коростень,

на 1 годину 30 хвилин — №6615 Київ — Тетерів,

на 40 хвилин — №6617 Борщагівка — Тетерів,

на 20 хвилин — №749 Київ – Івано-Франківськ.

Час затримки поїздів може бути скорочено впродовж рейсу, зазначили в «Укрзалізниці».

«Наразі «Укрзалізниця» вживає всіх заходів, щоб якнайшвидше стабілізувати електропостачання на ділянці та відновити маршрутні швидкості поїздів. Просимо вибачення за тимчасові незручності», - повідомили в УЗ.

Як повідомлялося, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.

За даними Укргідрометцентру, в окремих районах столиці можливий град.

Як повідомляв «Главком», на вулиці Липській у центрі Києва дерево впало на дорогу, серйозно пошкодивши припаркований позашляховик.

Крім того, сильний вітер зривав дахи і валив забори і біл-борди.

Через негоду в Києві до столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло 42 виклики від киян, на частину з них виїжджали рятувальники.