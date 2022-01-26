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    На журналістку під час прямого етеру напали протестувальники (відео)

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    Кореспондентка написала заяву до поліції - На журналістку під час прямого етеру напали протестувальники (відео)
    Кореспондентка написала заяву до поліції
    фото скріншот відео

    Напад трапився, коли кореспондентка 5 каналу розповідала про те, що відбувається біля будівлі парламенту

    Учасники акції #SaveФОП,що проходить біля стін Верховної Ради, напали на журналістку 5 каналу Аліну Бурцеву під час прямого ввімкнення. Мітингувальники намагалися вибити мікрофон з рук журналістки, повідомляється на сайті телеканалу.

    Напад трапився, коли кореспондентка розповідала про те, що відбувається біля будівлі парламенту. Її оточили підприємці, й після того, як журналістка, посилаючись на правоохоронців, сказала, що мітингувальники розпилювали газ, жінка вдарила її по руках, намагаючись вибити мікрофон.

    «Близько другої години дня ми приїхали сюди (під будівлю Верховної Ради. – Ред.) інформувати глядачів, що тут відбувається на акції #SaveФОП. Я побачила, що правоохоронці чомусь побігли, я підбігла до них, запитала, що сталося. Вони сказали, що нібито протестувальники газ розпиляли на них. У мене це є записано на відео. Я не встигла договорити іншу позицію, якраз протестувальників. Вони (протестувальники – ред.) почали на мене кричати, що це брехня, вирвали штекер з мікрофона», – розповіла Аліна Бурцева.

    Кореспондентка написала заяву до поліції.

    Нагадаємо, у Києві другий день підприємці під час стінами Ради проводять акцію SaveФОП. Вимоги учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

    До слова, силовики посилили охорону біля будівлі Верховної Ради, де другий день поспіль триває мітинг підприємців SaveФОП

    Теги: Київ напад жінка журналіст
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    На журналістку під час прямого етеру напали протестувальники (відео)