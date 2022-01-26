Акція SaveФОП: поліція взяла Раду під посилену охорону

Вчора під час сутичок біля Ради було травмовано троє активістів та 18 поліцейських

Силовики посилили охорону біля будівлі Верховної Ради, де другий день поспіль триває мітинг підприємців SaveФОП. Рух вулицею Грушевського вирішили не перекривати.

Рішення про посилення охорони було ухвалено після сутичок, які сталися між поліцейськими та мітингувальниками під час акції 25 січня. Тоді затримали 19 людей. Як повідомив голова Верховної ради Руслан Стефанчук під час засідання парламенту 26 січня, усіх затриманих вже відпустили. Спікер також зазначив, що звернувся до міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського з проханням «тримати ситуацію на контролі».

«Суспільне» повідомляє, що за словами одного з учасників акції Андрія Попова, підприємця із Житомира, 25 січня мітингувальники намагалися «мирно зайти до Ради коридором».

«Ми вчора ввечері після всіх подій, які влаштували тут правоохоронці, зібрались і вирішили оголосити про безстроково акцію і сьогодні збір на 9 годин зі всіх регіонів України. Зараз ви бачите людей небагато, Вчора люди дуже втомилися, їхали додому, сьогодні повертаються назад. Ми оголосили всеукраїнську акцію з вимогою до народних депутатів підтримати наш законопроєкт 5866-1 і проголосувати за нього. Він спрощує життя 2 млн підприємців нашої країни і в принципі не дає нам, грубо кажучи, померти від голоду», – розповів він журналістам.

За його словами, наразі мітингувальники зустрічають депутатів і ведуть «роз'яснювальну роботу», описуючи недоцільність запровадження касових апаратів.

Нагадаємо, 25 січня внаслідок протистояння біля Верховної Ради постраждали 18 правоохоронців і троє учасників акції протесту. Інформація про те, що один із мітингувальників помер, не відповідає дійсності.

Як відомо, під час акція за скасування обов’язкових касових апаратів для ФОПів, мітингувальники намагалися прорватися в будівлю парламенту. Учасники акції спочатку підійшли майже до дверей будівлі парламенту, але правоохоронці через кілька хвилин відтіснили їх трохи назад.

Також вчора повідомлялося, у Києві сталися сутички між протестувальниками та поліцією під час акції протесту SaveФОП. Через протести правоохоронці перекрили автомобільний рух біля Верховної Ради.

Вимоги учасників – ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці (ФОП), що є платниками єдиного податку другої, третьої та четвертої груп зобов’язані застосовувати реєстратори розрахункових операцій, або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО/ПРРО) при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.