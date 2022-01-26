Столицю від снігу вночі прибирали 355 одиниць техніки (фото)
Очищення від снігу тривали протягом усієї ночі
Із вечора 25 січня у столиці розпочався рясний сніг і протягом ночі інтенсивність опадів змінювалась. Дорожня служба столиці розпочала обробку доріг і тротуарів завчасно – до початку снігопаду. Про це інформує КК «Київавтодор».
Нанесення реагентів й очищення від снігу тривали протягом усієї ночі. Загалом задіяли 355 одиниць спецтехніки. Вузькі тротуари, сходи, пішохідні переходи чистив 191 працівник у складі 30 бригад із ручного прибирання.
Нагадаємо, у Києві 26 січня синоптики знову прогнозують сніг. Температура повітря досягне 0...-2.
До слова, Київські комунальники зруйнували огорожу, коли прибирали сніг.