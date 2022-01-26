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    Столицю від снігу вночі прибирали 355 одиниць техніки (фото)

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    У Києві випав рясний сніг - Столицю від снігу вночі прибирали 355 одиниць техніки (фото)
    У Києві випав рясний сніг
    фото: kyivcity.gov.ua

    Очищення від снігу тривали протягом усієї ночі

    Із вечора 25 січня у столиці розпочався рясний сніг і протягом ночі інтенсивність опадів змінювалась. Дорожня служба столиці розпочала обробку доріг і тротуарів завчасно – до початку снігопаду. Про це інформує КК «Київавтодор».

    Нанесення реагентів й очищення від снігу тривали протягом усієї ночі. Загалом задіяли 355 одиниць спецтехніки. Вузькі тротуари, сходи, пішохідні переходи чистив 191 працівник у складі 30 бригад із ручного прибирання.

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    Столицю від снігу вночі прибирали 355 одиниць техніки (фото)
    Столицю від снігу вночі прибирали 355 одиниць техніки (фото)
    Столицю від снігу вночі прибирали 355 одиниць техніки (фото)
    Столицю від снігу вночі прибирали 355 одиниць техніки (фото)
    Столицю від снігу вночі прибирали 355 одиниць техніки (фото)
    Столицю від снігу вночі прибирали 355 одиниць техніки (фото)
    Столицю від снігу вночі прибирали 355 одиниць техніки (фото)
    Столицю від снігу вночі прибирали 355 одиниць техніки (фото)

    Нагадаємо, у Києві 26 січня синоптики знову прогнозують сніг. Температура повітря досягне 0...-2.

    До слова, Київські комунальники зруйнували огорожу, коли прибирали сніг.

    Теги: Київ Київавтодор снігопад повітря
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    Столицю від снігу вночі прибирали 355 одиниць техніки (фото)