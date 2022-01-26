Київ серед лідерів захворюваності на коронавірус

У Києві коронавірус підтверджено у 1919 осіб

На сьогодні у столиці активних хворих понад 16 тис.

За минулу добу, 25 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1919 осіб, що на 333 випадки більше, ніж минулої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 356 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 331 тис. осіб (за добу 25 січня – 702)

померли понад 8,4 тис. людей (за добу – 13)

На сьогодні в Києві активних хворих понад 16 тис.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 194 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 872 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 182 тис. осіб (за добу 25 січня – 419)

померли 4,8 тис. осіб (за добу – 7).

Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 24 321 людину, хвору на коронавірус. Найбільше нових заражень зафіксовано у Києві та Івано-Франківській області.