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    Київ серед лідерів захворюваності на коронавірус

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    У Києві коронавірус підтверджено у 1919 осіб - Київ серед лідерів захворюваності на коронавірус
    У Києві коронавірус підтверджено у 1919 осіб
    фото: з відкритих джерел

    На сьогодні у столиці активних хворих понад 16 тис.

    За минулу добу, 25 січня, у Києві коронавірус підтверджено у 1919 осіб, що на 333 випадки більше, ніж минулої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 356 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 331 тис. осіб (за добу 25 січня – 702)
    • померли понад 8,4 тис. людей (за добу – 13)

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 16 тис.

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 194 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 872 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 182 тис. осіб (за добу 25 січня – 419)
    • померли 4,8 тис. осіб (за добу – 7).

    Нагадаємо, за минулу добу в Україні медики виявили 24 321 людину, хвору на коронавірус. Найбільше нових заражень зафіксовано у Києві та Івано-Франківській області.

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    Теги: Київ вакцинація коронавірус
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    Київ серед лідерів захворюваності на коронавірус