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    НАБУ показало, як «слуга» Трубіцин домовлявся про торгівлю у столиці

    Бюро оприлюднило оперативне відео у справі нардепа Трубіцина - НАБУ показало, як «слуга» Трубіцин домовлявся про торгівлю у столиці
    Бюро оприлюднило оперативне відео у справі нардепа Трубіцина
    скріншот з відео

    Депутат Київради і ще п'ять його пособників були викриті при отриманні хабара в 1,26 млн грн

    Національне антикорупційне бюро сьогодні оприлюднило відео перемовин учасників у справі депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина і ще п’ятьох осіб, викритих на одержанні хабаря.

    Пресслужба НАБУ зазначає, що зібрані матеріали є частиною доказової бази і показують «поза лаштунки» організації торгівлі у столиці.

    Раніше Вищий антикорупційний суд обрав п'ятьом учасникам злочину запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави. Зокрема для депутата визначено заставу у 14,8 млн грн. Щодо шостого учаснику - питання ще вирішується.

    Депутат Владислав Трубіцин начебто погорів на хабарництві, фото з відкритих джерел

    Депутат Владислав Трубіцин начебто погорів на хабарництві, фото з відкритих джерел

    Нагадаємо, «Слугу народу» Трубіцина викрили на хабарі. За попередніми даними, депутат і ще п’ятеро осіб вимагали гроші за перемогу у тендерах на встановлення «купав» у Києві. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці: Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо. Свої «послуги» учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом вони планували розподілити між собою.

    До цього ЗМІ повідомляли, що НАБУ викрило на хабарі наближеного до Єрмака «слугу народу» Владислава Трубіцина, який є депутатом Київради та головою комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

    Теги: Київ Київрада суд депутат НАБУ корупція в Україні торгівля гроші Антикорупційний суд послуги Вищий антикорупційний суд
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    НАБУ показало, як «слуга» Трубіцин домовлявся про торгівлю у столиці