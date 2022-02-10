Скандал із «слугою» Трубіциним: опозиція підготувала заяву до Зеленського

Також «Європейська Солідарність» у Києві вимагає від влади припинити політичне переслідування опозиційних політичних лідерів

Досі жоден із фігурантів протиправної діяльності не поніс справедливого покарання

Представники київського осередку партії «Європейська Солідарність» звернулися до правоохоронних органів з вимогою провести об’єктивне та всебічне розслідування кримінальних проваджень , аби члени президентської команди постали перед судом.

«Протягом останніх місяців все більше представників провладної партії «Слуга народу» стають фігурантами кримінальної хроніки. Проте досі жоден із фігурантів протиправної діяльності не поніс справедливого покарання. Саме президент Зеленський привів до влади та легітимізував різного роду трухіних, кузьміних, юрченків. Відчуваючи вседозволеність та безкарність, так звані «слуги народу» переходять будь-які допустимі моральні межі. Останній приклад – тому підтвердження. На отриманні мільйонного хабаря Національне антикорупційне бюро викрило депутата Київської міської ради з президентської політсили Владислава Трубіцина», – йдеться у заяві.

«Європейська Солідарність» звертається до правоохоронних органів з вимогою «провести об’єктивне та всебічне розслідування, аби фігуранти цього та інших кримінальних проваджень, за участю членів президентської команди, постали перед судом.

«Закликаємо також комісію з відбору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури негайно визначити переможця конкурсу. Таке затягування ми розцінюємо виключно як гру в інтересах Офісу президента, аби не допустити справедливих розслідувань щодо членів команди Володимира Зеленського», – зазначається у заяві.

Водночас «Європейська Солідарність» у Києві вимагає від влади припинити політичне переслідування опозиційних політичних лідерів, зокрема п’ятого президента України Петра Порошенка.

«Ми закликаємо президента Зеленського згадати свої передвиборчі обіцянки про безкомпромісну боротьбу з корупцією. Суспільство повірить в це лише тоді, коли всі причетні до злочинів представники «Слуг народу» отримають заслужені вироки. Ці кроки засвідчать справжню чистоту намірів боротися з корупцією», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко прокоментував викриття на хабарі депутата Київської міської ради від партії «Слуга народу» Владислава Трубіцина.

Як повідомлялося, 9 лютого НАБУ викрило на хабарі наближеного до Єрмака «слугу народу» Владислава Трубіцина, який є депутатом Київради та головою комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Згодом стало відомо, що детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради і ще п'ять пособників, які були викриті при отриманні хабара в 1,26 млн грн.

До слова, 7 лютого детективи НАБУ затримали нардепа-«слугу» Кузьміних. 3 лютого НАБУ оголосило в розшук «слугу народу» Кузьміних. Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.