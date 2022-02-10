Затримання депутата Київради з хабарем: Кличко зробив заяву

Мер Києва наголосив, що розраховую на об‘єктивне та всебічне розслідування НАБУ щодо дій Трубіцина

Кличко: «Ми будемо позбавлятися корупціонерів, які, працюючи в міській владі, спокусилися на конверти, валізи, вимагання хабарів»

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував викриття на хабарі депутата Київської міської ради від партії «Слуга народу» Владислава Трубіцина. Зокрема Кличко зазначив, що розраховує на всебічне розслідування НАБУ та пообіцяв правоохоронним органам допомагати притягати до відповідальності порушників.

«Розраховую на об‘єктивне та всебічне розслідування НАБУ щодо депутата Київради та його спільників, яких правоохоронці затримали на хабарі.

Я завжди говорив і ще раз наголошую: ми будемо позбавлятися корупціонерів, які, працюючи в міській владі, спокусилися на конверти, валізи, вимагання хабарів. І будемо надалі допомагати правоохоронним органам притягати до відповідальності таких «діячів». Незважаючи на партійні кольори, посади чи регалії», – написав Кличко у Телеграм.

Нагадаємо, 9 лютого НАБУ викрило на хабарі наближеного до Єрмака «слугу народу» Владислава Трубіцина, який є депутатом Київради та головою комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Згодом стало відомо, що детективи НАБУ затримали депутата Київської міської ради і ще п'ять пособників, які були викриті при отриманні хабара в 1,26 млн грн.

До слова, 7 лютого детективи НАБУ затримали нардепа-«слугу» Кузьміних. 3 лютого НАБУ оголосило в розшук «слугу народу» Кузьміних. Як пояснили у відомстві, рішення оголосити нардепа у розшук було ухвалено через систематичну неявку підозрюваного на виклики правоохоронних органів, відсутність його за місцем проживання, переховування від детективів НАБУ.