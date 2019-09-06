Надзвичайна пожежна небезпека утримається в Києві ще чотири дні



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Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем

7-10 вересня в Києві утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Про це інформували в Українському гідрометцентрі.

Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі.

Якщо ви опинилися в осередку пожежі:

не панікуйте та не приймайте поспішних необдуманих рішень;

не тікайте від полум’я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову та обличчя одягом;

із небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напрямку поширення вогню;

якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі (тут воно менш задимлене); рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;

гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами;

під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг і просік, не випускайте з виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу;

будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися і травмувати вас;

особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому рухайтеся, за можливості, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів;

після виходу із осередку пожежі повідомте місцеві органи влади та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.

Перша допомога при опіках:

посадіть або покладіть постраждалого;

обливайте місця опіків великою кількістю води (не менше 15 хвилин);

за можливості зніміть із уражених місць каблучки, годинники, паски, взуття до того, поки ці місця не почали набрякати;

зняти предмети одягу, які згоріли або ще тліють, можна лише в тому випадку, якщо вони не прилипли до уражених місць постраждалого;

шкіру навколо опіків потрібно обробити розчином марганцівки або спиртом;

усі опіки необхідно захистити, прикриваючи їх чистою тканиною без ворсу (простирадло або наволочка, чистими серветками);

викликати швидку медичну допомогу за телефоном «103».

В усіх випадках слід зателефонувати на номер «101» і викликати пожежників.