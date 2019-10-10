Сьогодні буде відключено воду у будинках на трьох вулицях Києва (адреси)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Киян просять запастися водою

У четвер, 10 жовтня, у зв’язку із плановими ремонтними роботами на мережі буде відключено водопостачання будинків на низці вулиць Києва. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Зазначається, що ремонт проводитиметься для надійної роботи систем водопостачання.

Так, сьогодні буде відключено водопостачання за наступними адресами:

з 8:30 до 23:00

вул. Єреванська, 31/1;

вул. Козицького, 9/23;

з 9:00 до 20:00

вул. Березняківська, 17А ,22, 24, 26

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності! Нагадуємо про необхідність заздалегідь запастися водою», - йдеться в повідомленні Київводоканалу.

Раніше Київводоканал оприлюднив графік планових відключень водопостачання на найближчі дні.

У середу, 9 жовтня, у десятках будинків було відключено воду через планові ремонтні роботи.

9 жовтня у зв’язку із пошкодженнями на мережі було відключено водопостачання у будинках на семи вулицях Києва.