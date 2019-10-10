Де у Києві зникла вода через аварії (адреси)



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Частина Києва залишилася без води

Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

Сьогодні, 10 жовтня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пров. Бондарський, 14;

пр-т. Академіка Глушкова, 17А;

вул. Ольги Кобилянської, 1-10, 7-27.

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Раніше Київводоканал оприлюднив графік планових відключень водопостачання на найближчі дні.

10 жовтня через планові ремонтні роботи відключено воду у будинках на трьох вулицях Києва.

9 жовтня у зв’язку із пошкодженнями на мережі було відключено водопостачання у будинках на семи вулицях Києва.