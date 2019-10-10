Де у Києві зникла вода через аварії (адреси)
Частина Києва залишилася без води
Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень
Сьогодні, 10 жовтня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пров. Бондарський, 14;
- пр-т. Академіка Глушкова, 17А;
- вул. Ольги Кобилянської, 1-10, 7-27.
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.
Раніше Київводоканал оприлюднив графік планових відключень водопостачання на найближчі дні.
10 жовтня через планові ремонтні роботи відключено воду у будинках на трьох вулицях Києва.
9 жовтня у зв’язку із пошкодженнями на мережі було відключено водопостачання у будинках на семи вулицях Києва.