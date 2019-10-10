  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Де у Києві зникла вода через аварії (адреси)

    • Розсилка
    Частина Києва залишилася без води - Де у Києві зникла вода через аварії (адреси)
    Частина Києва залишилася без води

    Ремонтні бригади працюють над ліквідацією пошкоджень

    Сьогодні, 10 жовтня, у Києві сталася низка пошкоджень на мережі холодного водопостачання.

    Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

    Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • пров. Бондарський, 14;
    • пр-т. Академіка Глушкова, 17А;
    • вул. Ольги Кобилянської, 1-10, 7-27.

    Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

    Раніше Київводоканал оприлюднив графік планових відключень водопостачання на найближчі дні.

    10 жовтня через планові ремонтні роботи відключено воду у будинках на трьох вулицях Києва.

    9 жовтня у зв’язку із пошкодженнями на мережі було відключено водопостачання у будинках на семи вулицях Києва.

    Київ вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ