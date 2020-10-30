Нас у Київраді стільки, скільки треба – зараз необхідно працювати, – «слуга народу» Присяжнюк



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Київська команда партії «Слуга народу» провела брифінг

Майбутні депутати від «Слуги народу» вже готують свої напрацювання

«Слуга народу» у Київраді буде співпрацювати з новообраним мером в тому випадку, якщо влада буде працювати на киян. Попереду багато роботи, тому майбутні депутати вже готують свої напрацювання. Про це під час брифінгу заявив кандидат у депутати Київради Михайло Присяжнюк.

За його словами, у команді президента Володимира Зеленського справжні професіонали, які будуть ефективно працювати.

«Я знаю своїх колег, які стоять поруч. Це професійні та чесні люди, котрі йдуть до влади, аби змінити світ на краще. У нас є крута підтримка від президента, і я хотів би, щоб ми всі пам’ятали те, про що він говорив. Мова йшла про те, що вибори закінчилися, а попереду – робота, є місцева влада, яку обрали люди. Так, нам би хотілося, щоб наших представників у Київраді було більше, але, як свідчить практика, якість не залежить від кількості. Нас у Київраді стільки, скільки треба - зараз необхідно працювати», – підкреслив Присяжнюк.

Також кандидат додав, що команда «Слуги народу» продовжує діалог з киянами щодо покращення життя столиці. Всі ці напрацювання буде презентовано під час першої сесії новообраної ради.

Загалом, за словами Присяжнюка, фракція СН буде регулярно звітувати перед киянами та вибудує свою роботу у Київраді максимально відкрито та прозоро.

Нагадаємо, днями був оприлюднений попередній список кандидатів у депутати, які пройшли до Київської міської ради за підсумками місцевих виборів в Україні. Згідно з ним «Слуга народу» отримає 12 мандатів.

Як повідомлялося, Київська міська територіальна виборча комісія лише 29 жовтня почала приймати протоколи від районних комісій.