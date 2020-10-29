П’ятий день підрахунку голосів: Київська міська ТВК почала приймати протоколи від районів



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Голова Київської міської ТВК Валентина Королькова розповіла про складнощі роботи

Перший протокол прийняли з ТВК Печерського району

Сьогодні, 29 жовтня, триває вже п’ятий день підрахунку голосів. Київська міська територіальна виборча комісія продовжує роботу в режимі безперервного засідання і вже почала приймати протоколи від районних комісій. Про це повідомила сьогодні під час онлайн-брифінгу голова Київської міської ТВК Валентина Королькова.

«На 14:00 годину сьогодні у нас заявили приїзд зі своїми протоколами територіальні виборчі комісії та на 15:00 годину, а сьогодні о другій годині ночі ми прийняли перший протокол з територіальної виборчої комісії. Це Печерськ. Ми приймали їх до четвертої години протягом двох годин», - сказала вона.

Королькова розповіла, яким чинові відбувається процедура: «Комісія приїжджає в кількості трьох осіб, подає запечатаний протокол підрахованих голосів – по кандидатах у депутати, по кандидатах на міського голову. За дорученням голови, член комісії розпечатує і зачитує весь текст, який є в протоколі, і всі члени комісії задають свої запитання, отримують свої відповіді. І залишається протокол у нас на опрацюванні. Коли буде опрацьовано, пораховано і перевірено кожну цифру і кожну літеру, ми проголосуємо про прийняття результатів на відповідному окрузі».

Вона зазначила, що на оприлюднення кожного протоколу на засіданні комісії йде багато часу. «Тому ми вибудовуємо графіки. Просимо територіальні виборчі комісії районні, які висловлюють готовність про приїзд… Ми для них призначаємо час, щоб вони не витрачали сили, а приїхали за визначеним графіком і спокійно ми з ними попрацювали», - сказала Королькова.

Вона додала, що «є досить непрості ситуації у деяких територіальних виборчих округах», і порадила ЗМІ звертатися до самих районних ТВК і «допомогти всім у правильності і чесності підрахунку голосів».

Раніше повідомлялося, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

Нагадаємо, у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні