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    Хто проходить до Київради: повний список

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    Хто проходить до Київради: повний список

    «Євросолідарність» отримує у Київраді 31 мандат, а партія «Удар» - 30 мандатів

    Оприлюднено поіменний список депутатів, які пройшли до Київської міської ради за підсумками місцевих виборів в Україні.

    Попередні результати опублікувала журналістка Соня Кошкіна в своєму Telegram-каналі.

    Як повідомляється, за підсумками виборів 25 жовтня до нового складу Київради пройшло сім партій. Найбільше мандатів отримала «Європейська солідарність» і УДАР.

    «Євросолідарність» - 31 мандат:

    1. Володимир Прокопів (нинішній секретар Київради)
    2. Людмила Ковалевська, політолог
    3. Леонід Ємець, колишній народний депутат
    4. Ігор Баленко, нинішній депутат, власник мережі «Фуршет»
    5. Олександр Супрун
    6. Андрій Задерейко, депутат
    7. Андрій Порайко
    8. Максим Конобас, нинішній депутат
    9. Тарас Криворучко, нинішній депутат
    10. Сергій Артеменко, нинішній депутат
    11. Олександр Міщенко, нинішній депутат
    12. Владислав Турець, нинішній депутат
    13. Ірина Никорак, нинішній депутат
    14. Денис Любченко
    15. Сергій Таран, політолог
    16. Олексій Окопний, нинішній депутат
    17. Вадим Сторожук, нинішній депутат
    18. Анна Коваленко
    19. Георгій Ясинський, нинішній депутат
    20. Ольга Галицька
    21. Олександр Тимченко
    22. Динара Габбібулаєва
    23. Олег Левченко
    24. Марина Порошенко
    25. Олександр Погребиський
    26. Віктор Кононенко
    27. Костянтин Усов, екснардеп
    28. Володимир Андрусишин
    29. Наталія Пастухова
    30. Ігор Хацевич, співробітник Київради
    31. Павло Бойченко

    «Удар» - 30 мандатів:

    1. Дмитро Калініченко, нинішній депутат
    2. Тарас Панча, ексспівробітник КМДА
    3. Володимир Гончаров, нинішній депутат
    4. Максим Макаренко
    5. Єгор Чечеринда
    6. Ганна Старостенко, нинішній депутат
    7. Віктор Грушко, нинішній депутат
    8. Володимир Шарій, нинішній депутат
    9. Павло Рябікін, гендиректор «Борисполя»
    10. Ярослав Горбунов, нинішній депутат
    11. Олесь Маляревич, нинішній депутат
    12. Андрій Странніков
    13. Мирослава Смірнова
    14. Олексій Шевчук
    15. Михайло Терентьєв, нинішній депутат
    16. Валентин Мондрієвський, нинішній депутат
    17. Віктор Брагінський, керівник метрополітену
    18. Олеся Зубрицька
    19. Вікторія Муха, нинішній депутат
    20. В'ячеслав Непоп, нинішній депутат
    21. Олег Костюшко, нинішній депутат
    22. Катерина Кириченко
    23. Дмитро Банас, нинішній депутат
    24. Олександр Шовковський, легенда Динамо
    25. Юлія Лимар
    26. Владислав Андронов
    27. Роман Романюк, екснардеп
    28. Дмитро Білоцерківець, радник Кличка
    29. Володимир Бондаренко, ексглава апарату КМДА
    30. Леся Петрівська

    «Єдність» - 13 мандатів

    1. Вадим Іванченко, нинішній депутат
    2. Віталій Павлик, нинішній депутат
    3. Юрій Сулига, нинішній депутат
    4. Ольга Веремеєнко, нинішній депутат
    5. Ваган Товмасян, нинішній депутат
    6. Роман Ярошенко, нинішній депутат
    7. Олександр Омельченко, нинішній депутат
    8. Юлія Ярмоленко
    9. Наталія Берікашвілі
    10. Сергій Кримчак, нинішній депутат
    11. Олеся Самолудченко
    12. Оксана Поцілуйко
    13. Ярослав Федоренко

    ОПЗЖ - 12 мандатів

    1. Михайло Наконечний
    2. Надія Максимінцева
    3. Володимир Кравець
    4. Володимир Яловий, нинішній депутат
    5. Олександр Попов, ексглава КМДА
    6. Юлія Симуніна
    7. Михайло Царенко
    8. Олександр Плужник
    9. Олена Букало
    10. Ігор Кириленко
    11. Юлія Уласик
    12. Марія Марк

    «Батьківщина» - 12 мандатів

    1. Ігор Галайчук, нинішній депутат
    2. Володимир Слончак, ексчиновник КМДА
    3. Анна Свириденко, нинішній депутат
    4. Олександр Бродський, нинішній депутат
    5. Олексій Кучеренко, нардеп
    6. Віталій Нестор
    7. Денис Москаль, нинішній депутат
    8. Олександра Кужель, екснардеп
    9. Ольга Гоцуляк
    10. Алла Шлапак, нинішній депутат
    11. Юрій Зубко, нинішній депутат
    12. Олена Марченко

    «Слуга народу» - 12 мандатів

    1. Микола Конопелько
    2. Євген Кузьменко
    3. Ксенія Семенова
    4. Євгенія Кулеба
    5. Михайло Присяжнюк
    6. Олена Говорова
    7. Юрій Федоренко
    8. Владислав Трубіцин
    9. Лілія Пашин
    10. Георгій Зантарая
    11. Андрій Вітренко
    12. Вікторія Бурдукова

    «Голос» - 10 мандатів

    1. Тарас Козак
    2. Вадим Васильчук, нинішній депутат
    3. Максим Нефьодов, ексзаступник міністра
    4. Зоя Ярош
    5. Костянтин Богатов, нинішній депутат
    6. Аліна Михайлова
    7. Григорій Маленко
    8. Олександр Лінчевський, колишній заступник Супрун
    9. Василь Попатенко
    10. Ольга Гвоздик

    Раніше американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, політик, головний герой фільму «Термінатор» Арнольд Шварценеггер уже привітав Віталія Кличка з перемогою на виборах київського міського голови.

    Нагадаємо, згідно з даними екзит-полу Савіка Шустера, Кличко набирав 45,93%, а в другий тур разом з ним виходив кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. Проте екзит-пол «Рейтингу» свідчив, що Віталій Кличко набирає 47,8%, Попов – 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%.

    26 жовтня стало відомо, що за за паралельним підрахунком партії «Удар» Кличко займає перше місце на виборах київського міського голови з результатом 50,2% та перемагає в першому турі.

    За даними ЗМІ, за результатами підрахунку 99,5% голосів, Кличко набирає 50,6% голосів.

    Зазначимо, офіційні результати очікуються не раніше 29 жовтня.

    За даними Центрвиборчкому, явка виборців у Києві становила 34,42% або 728,395 тис. виборців.

    Нагадаємо, що «Євросолідарність» отримала понад 100 посад голів ОТГ і буде представлена в радах усіх рівнів.

     

    Європейська солідарність Київ вибори депутат УДАР КМДА
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