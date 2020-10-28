Хто проходить до Київради: повний список

«Євросолідарність» отримує у Київраді 31 мандат, а партія «Удар» - 30 мандатів

Оприлюднено поіменний список депутатів, які пройшли до Київської міської ради за підсумками місцевих виборів в Україні.

Попередні результати опублікувала журналістка Соня Кошкіна в своєму Telegram-каналі.

Як повідомляється, за підсумками виборів 25 жовтня до нового складу Київради пройшло сім партій. Найбільше мандатів отримала «Європейська солідарність» і УДАР.

«Євросолідарність» - 31 мандат:

«Удар» - 30 мандатів:

«Єдність» - 13 мандатів

ОПЗЖ - 12 мандатів

«Батьківщина» - 12 мандатів

«Слуга народу» - 12 мандатів

«Голос» - 10 мандатів

Раніше американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, політик, головний герой фільму «Термінатор» Арнольд Шварценеггер уже привітав Віталія Кличка з перемогою на виборах київського міського голови.

Нагадаємо, згідно з даними екзит-полу Савіка Шустера, Кличко набирав 45,93%, а в другий тур разом з ним виходив кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. Проте екзит-пол «Рейтингу» свідчив, що Віталій Кличко набирає 47,8%, Попов – 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%.

26 жовтня стало відомо, що за за паралельним підрахунком партії «Удар» Кличко займає перше місце на виборах київського міського голови з результатом 50,2% та перемагає в першому турі.

За даними ЗМІ, за результатами підрахунку 99,5% голосів, Кличко набирає 50,6% голосів.

Зазначимо, офіційні результати очікуються не раніше 29 жовтня.

За даними Центрвиборчкому, явка виборців у Києві становила 34,42% або 728,395 тис. виборців.

Нагадаємо, що «Євросолідарність» отримала понад 100 посад голів ОТГ і буде представлена в радах усіх рівнів.