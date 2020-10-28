Хто проходить до Київради: повний список
«Євросолідарність» отримує у Київраді 31 мандат, а партія «Удар» - 30 мандатів
Оприлюднено поіменний список депутатів, які пройшли до Київської міської ради за підсумками місцевих виборів в Україні.
Попередні результати опублікувала журналістка Соня Кошкіна в своєму Telegram-каналі.
Як повідомляється, за підсумками виборів 25 жовтня до нового складу Київради пройшло сім партій. Найбільше мандатів отримала «Європейська солідарність» і УДАР.
«Євросолідарність» - 31 мандат:
- Володимир Прокопів (нинішній секретар Київради)
- Людмила Ковалевська, політолог
- Леонід Ємець, колишній народний депутат
- Ігор Баленко, нинішній депутат, власник мережі «Фуршет»
- Олександр Супрун
- Андрій Задерейко, депутат
- Андрій Порайко
- Максим Конобас, нинішній депутат
- Тарас Криворучко, нинішній депутат
- Сергій Артеменко, нинішній депутат
- Олександр Міщенко, нинішній депутат
- Владислав Турець, нинішній депутат
- Ірина Никорак, нинішній депутат
- Денис Любченко
- Сергій Таран, політолог
- Олексій Окопний, нинішній депутат
- Вадим Сторожук, нинішній депутат
- Анна Коваленко
- Георгій Ясинський, нинішній депутат
- Ольга Галицька
- Олександр Тимченко
- Динара Габбібулаєва
- Олег Левченко
- Марина Порошенко
- Олександр Погребиський
- Віктор Кононенко
- Костянтин Усов, екснардеп
- Володимир Андрусишин
- Наталія Пастухова
- Ігор Хацевич, співробітник Київради
- Павло Бойченко
«Удар» - 30 мандатів:
- Дмитро Калініченко, нинішній депутат
- Тарас Панча, ексспівробітник КМДА
- Володимир Гончаров, нинішній депутат
- Максим Макаренко
- Єгор Чечеринда
- Ганна Старостенко, нинішній депутат
- Віктор Грушко, нинішній депутат
- Володимир Шарій, нинішній депутат
- Павло Рябікін, гендиректор «Борисполя»
- Ярослав Горбунов, нинішній депутат
- Олесь Маляревич, нинішній депутат
- Андрій Странніков
- Мирослава Смірнова
- Олексій Шевчук
- Михайло Терентьєв, нинішній депутат
- Валентин Мондрієвський, нинішній депутат
- Віктор Брагінський, керівник метрополітену
- Олеся Зубрицька
- Вікторія Муха, нинішній депутат
- В'ячеслав Непоп, нинішній депутат
- Олег Костюшко, нинішній депутат
- Катерина Кириченко
- Дмитро Банас, нинішній депутат
- Олександр Шовковський, легенда Динамо
- Юлія Лимар
- Владислав Андронов
- Роман Романюк, екснардеп
- Дмитро Білоцерківець, радник Кличка
- Володимир Бондаренко, ексглава апарату КМДА
- Леся Петрівська
«Єдність» - 13 мандатів
- Вадим Іванченко, нинішній депутат
- Віталій Павлик, нинішній депутат
- Юрій Сулига, нинішній депутат
- Ольга Веремеєнко, нинішній депутат
- Ваган Товмасян, нинішній депутат
- Роман Ярошенко, нинішній депутат
- Олександр Омельченко, нинішній депутат
- Юлія Ярмоленко
- Наталія Берікашвілі
- Сергій Кримчак, нинішній депутат
- Олеся Самолудченко
- Оксана Поцілуйко
- Ярослав Федоренко
ОПЗЖ - 12 мандатів
- Михайло Наконечний
- Надія Максимінцева
- Володимир Кравець
- Володимир Яловий, нинішній депутат
- Олександр Попов, ексглава КМДА
- Юлія Симуніна
- Михайло Царенко
- Олександр Плужник
- Олена Букало
- Ігор Кириленко
- Юлія Уласик
- Марія Марк
«Батьківщина» - 12 мандатів
- Ігор Галайчук, нинішній депутат
- Володимир Слончак, ексчиновник КМДА
- Анна Свириденко, нинішній депутат
- Олександр Бродський, нинішній депутат
- Олексій Кучеренко, нардеп
- Віталій Нестор
- Денис Москаль, нинішній депутат
- Олександра Кужель, екснардеп
- Ольга Гоцуляк
- Алла Шлапак, нинішній депутат
- Юрій Зубко, нинішній депутат
- Олена Марченко
«Слуга народу» - 12 мандатів
- Микола Конопелько
- Євген Кузьменко
- Ксенія Семенова
- Євгенія Кулеба
- Михайло Присяжнюк
- Олена Говорова
- Юрій Федоренко
- Владислав Трубіцин
- Лілія Пашин
- Георгій Зантарая
- Андрій Вітренко
- Вікторія Бурдукова
«Голос» - 10 мандатів
- Тарас Козак
- Вадим Васильчук, нинішній депутат
- Максим Нефьодов, ексзаступник міністра
- Зоя Ярош
- Костянтин Богатов, нинішній депутат
- Аліна Михайлова
- Григорій Маленко
- Олександр Лінчевський, колишній заступник Супрун
- Василь Попатенко
- Ольга Гвоздик
Раніше американський бодібілдер, кіноактор, продюсер, політик, головний герой фільму «Термінатор» Арнольд Шварценеггер уже привітав Віталія Кличка з перемогою на виборах київського міського голови.
Нагадаємо, згідно з даними екзит-полу Савіка Шустера, Кличко набирав 45,93%, а в другий тур разом з ним виходив кандидат від ОПЗЖ Олександр Попов. Проте екзит-пол «Рейтингу» свідчив, що Віталій Кличко набирає 47,8%, Попов – 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%.
26 жовтня стало відомо, що за за паралельним підрахунком партії «Удар» Кличко займає перше місце на виборах київського міського голови з результатом 50,2% та перемагає в першому турі.
За даними ЗМІ, за результатами підрахунку 99,5% голосів, Кличко набирає 50,6% голосів.
Зазначимо, офіційні результати очікуються не раніше 29 жовтня.
За даними Центрвиборчкому, явка виборців у Києві становила 34,42% або 728,395 тис. виборців.
Нагадаємо, що «Євросолідарність» отримала понад 100 посад голів ОТГ і буде представлена в радах усіх рівнів.