Марина Порошенко озвучила принципи «ЄС» щодо формування більшості в Київраді



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«Європейська солідарність» посіла перше місце на виборах до Київради

«Європейська солідарність» ніколи не допустить реваншу проросійських сил, - наголосила Порошенко

Лідер команди «Європейської солідарності» на виборах до Київради Марина Порошенко подякувала виборцям за підтримку і розповіла про першочергові кроки фракції. Вона повідомила, що за уточненими результатами паралельного підрахунку голосів «Європейська солідарність» перемогла у Києві з результатом 20,29% та отримає найбільшу фракцію у Київраді.

«Сьогодні я вітаю нашу команду з перемогою на виборах до Київської міської ради. А також щиро дякую усім, хто віддав свої голоси за «Європейську солідарність». Згідно опрацьованих 100% протоколів, «Європейська солідарність» посіла перше місце на виборах до Київради, набравши 20,29% голосів виборців. І завдяки вашій підтримці ми матимемо найбільшу фракцію. Друге місце виборола партія діючого мера з результатом – 19,44%», – зазначила Марина Порошенко.

За її словами, «Європейська солідарність» ніколи не допустить реваншу проросійських сил, не дасть призначати в столиці кураторів та «смотрящих» з Банкової, зможе захистити й продовжити реформи, які були започатковані ще у 2014 році. Перш за все – реформу децентралізації.

«Ми власним прикладом показали, як треба об’єднуватися демократичним силам, коли не висунули свою кандидатуру на посаду міського голови. А висловили підтримку діючому меру. Тому своєю перемогою він також має завдячувати і виборцям «Європейської солідарності», – переконана Марина Порошенко.

«У новому складі Київської міської ради ми закликаємо об’єднуватися довкола конструктивної роботи на користь столиці та її мешканців. Разом з тим, ми будемо тією контролюючою силою, яка не дасть протягнути непрозорі рішення та корупційні схеми. Як переможці виборів, ми наполягаємо на формуванні більшості в Київраді навколо наших принципів і завдань, які потрібно вирішувати», – наголошує Марина Порошенко.

За її словами, у пріоритеті має бути невідкладна реалізація чіткого плану боротьби з Covid-19 та підтримка лікарів і забезпечення лікарень; проведення повного аудиту міського бюджету та підготовка принципово іншого, соціально-орієнтованого бюджету на 2021 рік. А також затвердження остаточного і збалансованого нового Генерального плану міста, який унеможливить хаотичну забудову та брудні схем в будівельній галузі; розв’язання проблем транспорту та інфраструктури; підтримка та захист малого і середнього бізнесу.

«Не менш важливим для нас є підтримка освіти та культура, які точно будуть нашим пріоритетом. На наше глибоке переконання, Київ завжди був особливим містом. Своєрідним форпостом для всієї країни, з якого починалися політичні та громадянські рухи, які потім поширювалися на всю Україну. Саме Київ на цих виборах сказав своє тверде слово», – переконана Марина Порошенко.

«Наша перемога – це ваш вибір майбутнього столиці, її європейського вектору розвитку та якості життя. Це вибір політичної сили, яка чітко реалізує рух України до Європейського Союзу та НАТО. Ми вдячні кожному з вас за цю оцінку і довіру. Ми докладемо усіх зусиль для того, щоб виправдати її. Київ – це точно європейська столиця», – наголошує лідер київської команди «ЄС».

Як вже відомо, «Євросолідарність» перемагає у чотирьох областях і Києві.

До слова, у Львові до облради проходять дев'ять партій, лідирує «Європейська солідарність».

Також повідомлялося, що після обробки 99,5% голосів Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови.

Нагадаємо, у ЦВК розповіли, що заважає швидкому підрахунку голосів на місцевих виборах.

До слова, ЦВК допускає, що другий тур місцевих виборів пройде в грудні