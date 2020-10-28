ОПЗЖ заявляє про спробу вкрасти в неї голоси в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Політсила ОПЗЖ повідомила про крадіжку її голосів на користь партії «Перемога Пальчевського»

Київський виборчий штаб партії «Опозиційна платформа – за життя» заявляє про масову фальсифікацію результатів голосування на багатьох виборчих дільницях Києва.

ОПЗЖ стверджує, що дільничні виборчі комісії відкрито переписують голоси, віддані за «Опозиційну платформу – за життя» на користь інших політичних сил.

«Зокрема, на дільницях у Дарницькому районі прямо зараз відбувається крадіжка голосів ОПЗЖ на користь партії «Перемога Пальчевського». Влаштувавши таємний перерахунок голосів, без присутності наших спостерігачів, дільнична виборча комісія внесла зміни у підсумкові протоколи. Виявилося, що голоси, віддані за ОПЗЖ, тепер приписані «Перемозі Пальчевського», - йдеться в заяві ОПЗ.

Партія вимагає від членів виборчих комісій припинити спроби злочинним шляхом змінити вибір киян.

ОПЗЖ звертається до представників правоохоронних органів, засобів масової інформації із закликом запобігти фальсифікаціям вибору киян.

Раніше активісти повідомили, що у Києві частина районних територіальних виборчих комісій намагається натягнути голоси партії «Перемога Пальчевського», щоб вона потрапила до Київської міської ради, зокрема, за рахунок голосів ОПЗЖ.

Як повідомлялося, за даними екзит-полу групи «Рейтинг», на виборах до Київської міської ради лідирує партія «Удар», за яку проголосували 21,3% виборців. На другому місці партія «Європейська солідарність» із 18% голосів. Третє місце у партії «Слуга народу» - 9,5%.

Далі йдуть: партія «Голос» - 7,2%, «Єдність» - 6,8%, «ОПЗЖ» - 6,7%, ВО «Батьківщина» - 6,6%. Решта партій набрали менше ніж 5% голосів виборців. Зокрема, партія «Перемога Пальчевського» набирає 3,9%.

Читайте також: