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Освітні заклади у Києві перейшли на дистанційне навчання

Надія Клочко
glavcom.ua
Освітні заклади у Києві перейшли на дистанційне навчання
Навчальні заклади Києва працюватимуть у дистанційному режимі
фото з відкритих джерел

Повітряна тривога у Києві була оголошена до початку навчального дня

Навчальні заклади Києві на тлі російської атаки перейшли на дистанційне – навчання. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

«Усі столичні навчальні заклади перейшли у дистанційний режим, оскільки повітряна тривога була оголошена до початку навчального процесу», – зазначається у повідомленні.

Як відомо, 17 жовтня на світанку у Києві прогриміли потужні вибухи.

Згодом стало відомо, що російські окупанти атакували Київ дронами-камікадзе. У результаті атаки дронами у Шевченківському районі Києва виникла пожежа в нежитловій будівлі. Ушкоджені кілька житлових будинків. 

Міський голова Віталій Кличко показав уламок одного з дронів-камікадзе, які сьогодні зранку атакували Київ.

Нагадаємо, триває 236 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах стримування дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

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Теги: війна навчання Київ

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