НАЗК перевіряє суддів, які стали на сторону забудовника у справі «будинку-монстра»

НАЗК розпочало повну перевірку декларацій трьох суддів Верховного Суду

Національне агентство з питань запобігання корупції почало перевірку декларацій трьох суддів Верховного Суду, які винесли рішення щодо «будинку-монстра» на вулиці Нижній Вал, 27-29 на столичному Подолі на користь забудовника ТОВ «Пателі Лізинг». Про це повідомила ексдепутатка Київради Ольга Балицька на своїй сторінці у Facebook.

Колишня депутатка нещодавно отримала від НАЗ відповідь на своє звернення. «НАЗК розпочало повну перевірку декларацій трьох суддів Верховного Суду, які винесли рішення про видачу сертифікату готовності «монстру» на Подолі. Із таким сертифікатом готовності і введеним в експлуатацію будинком знести незаконно надбудовані поверхи буде майже неможливо», – розповіла Балицька.

Ексдепутатка додала, що НАЗК проводить таку перевірку для з'ясування достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, наявності конфлікту інтересів, а також наявності ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів.

Нагадаємо, справа «будинку-монстра» на Подолі розглядається в судах із грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до суду Господарського суду Києва із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які збудовані з відхиленням від затвердженої (погодженої) проєктної документації, за рахунок відповідача.

Столична влада заявила, що надбудовані поверхи так званого «будинку-монстру» на Подолі загрожують безпеці потенційних мешканців будівлі.

У червні 2021 року Верховний Суд України зобов'язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію видати сертифікат готовності для київського ЖК «Поділ Престиж» на вул. Нижній Вал, 27-29.

У липні 2021 року Київська міська рада звернулась до Кабінету міністрів України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо неможливості введення в експлуатацію «будинку-монстра».

Днями у скандальному «будинку-монстрі» помітили включене світло, там ходив чоловік, можливо, будівельник, який робить ремонт. Квартира знаходиться на верхньому поверсі, який столична влада вимагає знести.