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    Київ закликає Кабмін не допустити введення в експлуатацію «будинку-монстра»

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    У будинку на&nbsp;вул. Нижній Вал, 27-29 надбудовані поверхи з відхиленням від затвердженої проєктної документації - Київ закликає Кабмін не допустити введення в експлуатацію «будинку-монстра»
    У будинку на вул. Нижній Вал, 27-29 надбудовані поверхи з відхиленням від затвердженої проєктної документації
    Фото з відкритих джерел

    Місто наполягає, що поверховість будинку має бути приведена до первинних показників

    Київська міська рада звернулась до Кабінету міністрів України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо неможливості введення в експлуатацію «будинку-монстра», який розташовано на вулиці Нижній Вал, 27-29 у Подільському районі. Таке звернення підтримали 8 липня на пленарному засіданні 76 депутатів, повідомляє пресслужба Київради.

    Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, нинішній проєкт будівництва негативно впливає на будинок, який є невід‘ємною частиною ландшафтного комплексу Подолу як історичного центру.

    «Земельна ділянка розташована в Центральному історичному ареалі міста, в археологічній та архітектурній зонах. Наша позиція незмінна – поверховість цього будинку має бути приведена до первинних показників. Міська влада продовжує відстоювати позицію громади, саме тому ми звернулися до Кабінету міністрів України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України з метою недопущення експлуатації цієї будівлі», – підкреслив заступник міського голови.

    У 2012 році ТОВ «Пателі Лізинг» отримало дозвіл на будівництво 8-поверхового будинку. Однак, надалі фірма побудувала 12-поверхову будівлю (ЖК «Подол Престиж») по вул. Нижній Вал, 27-29.

    Справа «будинку-монстру» на Подолі розглядається з грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до суду Господарського суду Києва із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які збудовані з відхиленням від затвердженої (погодженої) проєктної документації, за рахунок відповідача.

    Столична влада заявила, що надбудовані поверхи так званого «будинку-монстру» на Подолі загрожують безпеці потенційних мешканців будівлі.

    27 листопада 2019 року Господарський суд Києва завершив розгляд справи щодо знесення надбудови житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у Києві. Судом ухвалено рішення, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплекс.

    Але у листопаді 2020 року Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав ДАБІ видати сертифікат про готовність «будинку-монстра» на Нижньому Валу, 27-29 Подолі. Існує загроза, що будинок на Нижньому Валу, 27-29 введуть в експлуатацію.

    У січні 2021 року Верховний Суд повернув Північному апеляційному господарському суду справу про демонтаж самовільно побудованих поверхів у комплексі.

    На початку червня цього року Північний апеляційний господарський суд столиці скасував заборону на введення в експлуатацію «будинку-монстра» на вулиці Нижній Вал, 27−29 в Києві.

    Верховний Суд України зобов'язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію видати сертифікат готовності для київського ЖК «Поділ Престиж» на вул. Нижній Вал, 27-29.

    Теги: Кабмін Київ Київрада будівництво ДАБІ будинок
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    Київ закликає Кабмін не допустити введення в експлуатацію «будинку-монстра»