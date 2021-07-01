«Будинок-монстр» на Подолі введуть в експлуатацію. Крапку у справі поставив Верховний Суд

У будинку на вул. Нижній Вал, 27-29 надбудовані поверхи з відхиленням від затвердженої проєктної документації

За рішенням суду, ДАБІ має видати забудовнику сертифікат готовності будинку

Верховний Суд України зобов'язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію (ДАБІ) видати сертифікат готовності для київського ЖК «Поділ Престиж» на вул. Нижній Вал, 27-29, більш відомого як «будинок-монстр». Про це йдеться в рішенні суду, повідомляє «ЛIГАБiзнесIнформ».

Суд дійшов висновку, що власник будівлі ТОВ «Пателі Лізинг» зробив все необхідне для отримання сертифіката. При цьому ДАБІ незаконно відмовила компанії у видачі сертифіката, йдеться в рішенні суду. Суд частково задовольнив позов девелопера ЖК «Поділ Престиж».

«Обставини, встановлені судами в цій справі, передбачають тільки один варіант правомірної поведінки суб'єкта владних повноважень - прийняття рішення про видачу позивачеві сертифіката», – йдеться в рішенні суду.

Згідно з ч.5 ст.39 закону «Про регулювання містобудівної діяльності», будівлю зможуть прийняти в експлуатацію відразу після видачі такого сертифіката.

Рішення Верховного Суду не підлягає оскарженню. При цьому згідно з Держгеокадастром, земля під будинком знаходиться в комунальній власності. Суд визнав, що «Пателі Лізинг» орендує її.

Нагадаємо, на початку червня цього року Північний апеляційний господарський суд столиці скасував заборону на введення в експлуатацію «будинку-монстра» на вулиці Нижній Вал, 27−29 в Києві.

Справа «будинку-монстру» на Подолі розглядається з грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до суду Господарського суду Києва із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які збудовані з відхиленням від затвердженої (погодженої) проєктної документації, за рахунок відповідача.

Столична влада заявила, що надбудовані поверхи так званого «будинку-монстру» на Подолі загрожують безпеці потенційних мешканців будівлі.

27 листопада 2019 року Господарський суд Києва завершив розгляд справи щодо знесення надбудови житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у Києві. Судом ухвалено рішення, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплекс.

Але у листопаді 2020 року Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав ДАБІ видати сертифікат про готовність «будинку-монстра» на Нижньому Валу, 27-29 Подолі. Існує загроза, що будинок на Нижньому Валу, 27-29 введуть в експлуатацію.

У січні 2021 року Верховний Суд повернув Північному апеляційному господарському суду справу про демонтаж самовільно побудованих поверхів у комплексі.