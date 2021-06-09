Київрада оскаржить у суді введення в експлуатацію «будинку-монстра» на Подолі

Міські служби активізувалися задля недопущення експлуатації будинку на вулиці Нижній Вал, 27-29

Київська міська рада оскаржить рішення Північного апеляційного господарського суду щодо введення в експлуатацію 12-поверхового будинку на вулиці Нижній Вал, 27-29, на Подолі. Про це повідомив сьогодні, 9 червня, заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

Нагадаємо, у 2012 році ТОВ «Пателі Лізинг» отримало дозвіл на будівництво 8-поверхового будинку. Однак, надалі фірма побудувала 12-поверхову будівлю (ЖК «Подол Престиж») н вул. Нижній Вал, 27-29.

Наприкінці 2014 року, Київська міська рада подала позов до суду з вимогою зобов’язати ТОВ «Пателі Лізинг» знести самовільно добудовані поверхи на будівлі.

У листопаді 2019 року Господарський суд Києва зобов’язав фірму знести чотири поверхи вище восьмого поверху будинку (9-12 поверхи), адже вони не були передбачені проєктом і є самочинно збудованими.

21 жовтня 2020 року Північний апеляційний господарський суд України скасував рішення і закрив провадження у справі. Пізніше ухвалу апеляції оскаржили у касаційній інстанції.

У листопаді минулого року, Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію видати ТОВ «Пателі Лізинг» сертифікат на будівлю у центрі Києва, збудовану з перевищенням поверховості на вул. Нижній Вал, 27-29.

У січні 2021 року Верховний Суд повернув Північному апеляційному господарському суду справу про демонтаж самовільно побудованих поверхів у комплексі.

8 червня поточного року Північний апеляційний господарський суд скасував заходи щодо забезпечення позову, зокрема й заборону введення в експлуатацію 12-поверхового будинку.

«Рішення Північного апеляційного господарського суду, яке стосується зняття заборони на експлуатацію, буде оскаржено. Усі міські служби наразі актуалізовані, з метою вжити усі належні заходи задля недопущення експлуатації даного будинку. Це буде боротьба, як адміністративна, так і судова. Це перше рішення апеляційного суду по цьому будинку, яке не на користь міста. Але я нагадаю, що усі рішення, які були не на користь міста, Верховним судом були скасовані з точки зору порушення норм права», – наголосив Володимир Бондаренко.

Заступник міського голови підкреслив, що наразі важливо контролювати, щоб Державна архітектурно-будівельна інспекція не надала дозвіл на введення цього будинку в експлуатацію.

«Я переконаний, що завтра Київська міська рада звернеться до Державної архітектурно-будівельної інспекції з відповідною вимогою через численні порушення. Наразі суд скасував заходи забезпечення позову, зокрема, заборону введення в експлуатацію «Будинку Монстру». Водночас оскарження цього рішення у касації потребує часу, а тому існує ризик що Державна архітектурно-будівельна інспекція введе будинок в експлуатацію, попри те, що у забудовника відсутній договір оренди землі», – зазначив заступник міського голови.