У скандальний «будинок-монстр» на Подолі почали заселятися люди?

Справа «будинку-монстра» на Подолі розглядається в судах із грудня 2014 року

Столична влада продовжуватиме боротися у судах за те, щоб незаконно побудовані чотири поверхи будинку демонтували

У скандальному «будинку-монстрі» на вулиці Нижній Вал, 27-29 на столичному Подолі оселилися люди. У приміщенні помітили включене світло, там ходив чоловік, можливо, будівельник, який робить ремонт. Квартира знаходиться на верхньому поверсі, який столична влада вимагає знести. Про це повідомляє сайт «Сьогодні».

У мерії виданню розповіли, що будівля не введена в експлуатацію і жити там люди не мають права. А якщо вони користуються водою і світлом, то платять за них за підвищеним тарифом. Однак вплинути на це у влади немає права.

«У нас немає таких повноважень. Ми можемо продовжувати судитися з компанією, яка все це незаконно побудувала, і вимагати знести незаконно зведені поверхи», – розповів депутат Київради Дмитро Білоцерковець

Не виключено, що в будівлю будуть заселятися інші мешканці, які купили там квартири. Однак без введення в експлуатацію їх чекає доля скандально відомих «будинків Войцеховського»: там не працювали ліфти, були відсутні комунікації, а за користування електрикою і водою людям довелося платити за завищеним тарифом.

Депутат підкреслив, що міська влада продовжуватиме боротися у судах за те, щоб незаконно побудовані чотири поверхи демонтували. Він додав, що у забудовника немає прав на дану земельну ділянку – договір оренди Київрада анулювала. Без отримання вихідних даних і узгодження проєктної документації ТОВ «Пателі Лізинг» самовільно збільшило поверховість об'єкта з 8 до 12 поверхів.

«Висота будівлі майже 40 метрів, тоді як в історичній частині Подолу не можна будувати вище 27 метрів. Ми вимагали зменшити поверховість будинку, але забудовник вирішив піти по беззаконню», – додав Білоцерковець.

Нагадаємо, справа «будинку-монстра» на Подолі розглядається в судах із грудня 2014 року, коли Київська міська рада звернулася до суду Господарського суду Києва із позовом до ТОВ «Пателі Лізинг» про зобов’язання знести надбудовані поверхи, які збудовані з відхиленням від затвердженої (погодженої) проєктної документації, за рахунок відповідача.

Столична влада заявила, що надбудовані поверхи так званого «будинку-монстру» на Подолі загрожують безпеці потенційних мешканців будівлі.

27 листопада 2019 року Господарський суд Києва завершив розгляд справи щодо знесення надбудови житлово-офісного комплексу на вул. Нижній Вал, 27-29 у Києві. Судом ухвалено рішення, яким зобов’язано відповідача за власний рахунок знести самочинно збудовану надбудову, що збудована вище восьмого надземного поверху будівлі житлово-офісного комплекс.

Але у листопаді 2020 року Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав ДАБІ видати сертифікат про готовність «будинку-монстра» на Нижньому Валу, 27-29 Подолі. Існує загроза, що будинок на Нижньому Валу, 27-29 введуть в експлуатацію.

У січні 2021 року Верховний Суд повернув Північному апеляційному господарському суду справу про демонтаж самовільно побудованих поверхів у комплексі.

На початку червня цього року Північний апеляційний господарський суд столиці скасував заборону на введення в експлуатацію «будинку-монстра» на вулиці Нижній Вал, 27−29 в Києві.

Верховний Суд України зобов'язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію видати сертифікат готовності для київського ЖК «Поділ Престиж» на вул. Нижній Вал, 27-29.

У липні 2021 року Київська міська рада звернулась до Кабінету міністрів України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України щодо неможливості введення в експлуатацію «будинку-монстра».