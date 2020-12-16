Названа попередня причина падіння стовпів на Шулявському мосту (фото)

Причиною падіння опор може бути брак і недотримання технології виготовлення деталей

Попередньо, причиною падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі може бути неякісне виготовлення на заводі підп'ятників під кріплення стовпів. Таку думку висловив незалежний інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин на своїй сторінці у Facebook.

«Поки вимальовується неякісне виготовлення на заводі підп'ятників. Я бачив їх не раз, коли вони прибули на будмайданчик, ще до монтажу, і до їх зовнішнього вигляду ніяких питань не виникало: виглядали, як суцільнометалеві вироби, все акуратно зашліфовано, пофарбовано», - написав він.

Проте, на оприлюднених у соцмережі фото місця руйнування стовпів не видно взагалі слідів зварювання, зазначив Авдкокушин.

«На чому повинні були триматися ці кришки з гайками? Дуже схоже на брак і недотримання технології виготовлення деталей», - вказав він.

Опори зруйнувалися на місці підп'ятників під кріплення стовпів

Нагадаємо, 15 грудня близько 14:40 сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Опори розташовані на смузі руху в напрямку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка.

В результаті падіння стовпів пошкоджено дев'ять автомобілів. Серед людей постраждалих немає.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі. На думку столичного голови, винні мають понести кримінальну відповідальність.

Оприлюднені відео моменту падіння стовпів на шляхопроводі.